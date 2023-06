Justicia insiste en que las negociaciones con los funcionarios no se retomarán hasta después del 23-J

"Yo soy vasco, yo miedo no tengo a nada", recalca sobre el hecho de eludir a los manifestantes a la entrada al evento

GIJÓN, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tonxtu' Rodríguez, ha insistido este miércoles desde Gijón en que no es posible seguir negociando con los funcionarios de Justicia, que llevan en huelga indefinida desde el pasado 17 de abril, hasta que se celebren las elecciones generales del 23 de julio y se constituyan las Cortes Generales.

En la misma línea, ha recordado que hay comunidades autónomas --algunas con las competencias transferidas en materia de Justicia-- que todavía están negociando la constitución de sus gobiernos tras el 28-M, y por eso hay que esperar.

"Por cierto, ya hemos descubierto qué era acabar con el 'sanchismo', dicho sea de paso, era juntarse el PP con Vox en Valencia", ha apostillado, en declaraciones a los medios de comunicación tras la inauguración del 'DataForum: Justicia 2030' en Laboral Ciudad de la Cultura.

Además, ha restado importancia al recibimiento que le han dado funcionarios de Justicia concentrados en la entrada principal. "Yo soy vasco, yo miedo no tengo a nada", ha contestado sobre el hecho de que no accediera por esa puerta.

En todo caso, Rodríguez ha defendido el ánimo de negociar que asegura que ha demostrado siempre el Ministerio que dirige Pilar Llop, que ha celebrado tres reuniones con el comité de huelga de los funcionarios de Justicia, la última la semana pasada, sin que las partes se movieran de sus posiciones iniciales.

Hasta ahora, el Ministerio ha ofrecido su compromiso a seguir negociando, mientras que el comité de huelga reclama una subida salarial de hasta 430 euros al mes --en línea con el aumento acordado para Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces y fiscales-- y que se paralizara la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa que, según los convocantes, ponía en riesgo puestos de trabajo, y que ha quedado congelada por la disolución del Parlamento.

Preguntado por el hecho de que los funcionarios vean un agravio comparativo con el acuerdo alcanzado con jueces y fiscales, ha negado que sea así. A este respecto, ha señalado que se negoció primero con los secretarios judiciales, luego con jueces y fiscales y ahora con los funcionarios hasta que se convocaron las elecciones y se disolvieron las Cortes.

Sobre el colapso en la Justicia, ha apuntado que sí que es cierto que con la huelga de letrados judiciales se estudió un plan para mejorar la situación que se había generado, "y lo mismo se hará con esta" ha apostillado.

NIEGA PARÁLISIS EN LA JUSTICIA

No obstante, ha afirmado que no cree que esté la Justicia "paralizada", sino que ha tenido "un revolcón importante en esta Legislatura". Ha lamentado, unido a ello, que no se hubiera podido aprobar la Ley de Eficiencia Organizativa que hubiera sido "mucho mejor".

Sí que ha querido desmontar un "bulo" sobre que se iba a hacer trabajar en agosto a los funcionarios. "Es rotundamente falso", ha remarcado. En todo caso, ha apuntado que se trabaja en aliviar el atasco judicial, a lo que ha añadido que los perjudicados al final son los ciudadanos.

Pese a ello, ha recordado que la justicia es un servicio público como pueda ser la sanidad, y cuando uno va a un hospital "espera", y por eso con la nueva ley se quiere acabar con eso en los tribunales.

También ha recalcado que "absolutamente para nada" se van a perder puestos de trabajo en la justicia con la digitalización y con la introducción de la inteligencia artificial.

Al contrario, ha opinado que al mejorar los tiempos, los funcionarios podrán dedicarse a otras tareas que faciliten evitar retrasos. "No se va a perjudicar para nada la creación de puestos de trabajo", ha asegurado, recordando en este sentido que se van a crear nuevos órganos judiciales.