Justicia mejora "un poco" su oferta de 44 millones, pero jueces y fiscales aún la ven insuficiente

La propuesta del Ministerio no superaría los 50 millones de euros

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Justicia ha mejorado "un poco" la oferta de 44 millones de euros que puso sobre la mesa la semana pasada a jueces y fiscales en aras de evitar la huelga indefinida convocada a partir del 16 de mayo, pero las asociaciones a√ļn consideran insuficiente la subida. As√≠, est√° previsto que las negociaciones contin√ļen esta tarde en el marco de la Mesa de Retribuciones.

Fuentes cercanas a la negociaci√≥n han precisado a Europa Press que el equipo de Pilar Llop ha subido la cifra inicial, aunque a√ļn no supera los 50 millones de euros. Las mismas fuentes han asegurado que desde las asociaciones de jueces y fiscales todav√≠a consideran que se trata de un importe insuficiente para hacer frente a "la p√©rdida de poder adquisitivo" que dicen arrastrar desde 2009.

Inés Herreros, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), en declaraciones a la prensa tras finalizar la sesión matutina del encuentro, ha asegurado que hay asuntos de la negociación en las que han "avanzado" y "otras que parece que están más paradas". Sin embargo, ha insistido en que "por respeto institucional" prefiere mantener "una cierta discreción en cuanto al contenido de las negociaciones".

Ante la posibilidad de que este lunes no haya fumata blanca entre las asociaciones y el Ministerio, Juan Jos√© Carbonero, portavoz de la Asociaci√≥n Profesional de la Magistratura, ha recalcado que no es "nada raro que no se alcance un acuerdo de manera inmediata", al tiempo que ha recordado que la primera reuni√≥n tuvo lugar el pasado mi√©rcoles. Esta misma ma√Īana, antes de que empezara la reuni√≥n, apunt√≥ que la oferta de 44 millones de euros no era "asumible".

Preguntada sobre si mantendrán la huelga indefinida tras la reunión de este lunes, Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), ha incidido en que "siempre" han dicho que no es su "deseo" llevar a cabo el parón de jueces y fiscales y ha asegurado que espera "responsabilidad" por parte de Justicia y de Hacienda para que "aporten lo suficiente" y se evite la huelga.

PROPUESTA INSUFICIENTE

Las asociaciones de jueces y fiscales se han reunido por segunda vez en la Mesa de Retribuciones con los equipos de Justicia, de Funci√≥n P√ļblica, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscal√≠a General del Estado (FGE). Se han sentado a la mesa tras consultar a las ejecutivas y los delegados de las asociaciones su valoraci√≥n sobre la propuesta econ√≥mica realizada el pasado mi√©rcoles por el Ministerio.

Fuentes cercanas a la negociaci√≥n consultadas por Europa Press han indicado que, aunque desde las ejecutivas y las bases han celebrado que Justicia haya presentado una oferta, la propuesta a√ļn no satisface del todo las necesidades del colectivo, que han llevado a cinco de las siete asociaciones a convocar una huelga en busca de una actualizaci√≥n salarial "razonable" debido a "la p√©rdida de poder adquisitivo" que dicen arrastrar desde 2009.

El pasado mi√©rcoles el equipo de Llop entreg√≥ a jueces y fiscales una propuesta econ√≥mica tras un primer contacto de casi cinco horas, en la que las asociaciones se mostraron "optimistas" de cara a un posible acuerdo, pero advirtieron de que a√ļn no era "tiempo de satisfacciones" todav√≠a.

Las fuentes consultadas han precisado que la oferta de unos 44 millones de euros es de momento insuficiente, porque dicha cifra representaría solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%.

Cabe recordar que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lograron --tras dos meses de huelga-- que el Gobierno desembolsara 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 funcionarios que integran este cuerpo. Ahora, mientras se llevan a cabo las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la administración de justicia (unos 45.000) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 200 millones.

Al margen de la propuesta econ√≥mica de 44 millones a jueces y fiscales, Justicia y Hacienda han ofrecido a las asociaciones de la carrera judicial y fiscal un papel relevante en la implementaci√≥n de las tres leyes de eficiencia, que se encuentran en la fase final de su tramitaci√≥n parlamentaria y que forman parte del plan de Justicia 2030, seg√ļn inform√≥ el Ministerio tras la primera reuni√≥n.

OCHO D√ćAS PARA LA HUELGA

La reunión tiene lugar ocho días antes de la fecha fijada para la huelga convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Aunque Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) indicaron que compartían el diagnóstico y la necesidad de mejoras para superar el "estancamiento actual" del sistema judicial, desde un principio se desmarcaron de la amenaza de huelga al considerar "oportuno" esperar a la reunión del pasado miércoles. Hasta el momento no han se han sumado a la convocatoria y las fuentes consultadas han asegurado que esperarán al desarrollo del encuentro de este lunes.