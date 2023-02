Justicia pide a los letrados de la Administración "que se den cuenta del daño" que hace la huelga a los ciudadanos

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez, ha pedido a los letrados de la Administración de Justicia "que se den cuenta del daño que están haciendo" con la huelga que mantienen. Asimismo, ha considerado que es una "casualidad" que los paros indefinidos se hagan esta semana y en este año, pese a que, según los propios trabajadores "llevan muy cabreados desde 2009".

Rodríguez ha indicado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, tras participar en una reunión con las comunidades autónomas que usan el sistema de gestión procesal Avantius, que el próximo 8 de febrero habrá una nueva reunión en la que se valorará convocar a la mesa de huelga. En este sentido, ha precisado que ya se han producido más de una treintenta de encuentros.

"Entiendo que las huelgas se hacen para que la sociedad vea que efectivamente hay un problema", ha afirmado Rodríguez, cuestionando si es justa "cuando no hay reivindicación económica".

De las once propuestas planteadas por los letrados de la Administración de Justicia ya se han aceptado diez, ha recordado el secretario de Estado de Justicia, entre ellas su incremento salarial o por sustituciones. Si embargo, ha manifestado, "no cabe la posibilidad de la 'cláusula de enganche'", argumentando que no pueden cobrar lo mismo que un juez o un fiscal.

"El derecho a la huelga está en la Constitución y me parece perfecto, pero se está perjudicando seriamente a los ciudadanos", señalando que se están posponiendo citas programadas desde hace meses de bodas o procedimientos abiertos desde hace cuatro o cinco años.

Por tanto, Rodríguez ha insistido en que de las reivindicaciones que proponen los letrados de la Administración de Justicia "no hay ninguna económica --excepto la 'clásula de eganche-- porque todas se han aprobado y las están cobrando", apuntando que sus salarios oscilan entre 39.011 y 60.826 euros.