Justicia reitera su rechazo a la cláusula de enganche demandada por los letrados ante la reunión con el Comité de Huelga

TALAVERA DE LA REINA, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha reiterado este miércoles su rechazo a la denominada 'cláusula de enganche' reivindicada en su huelga por los letrados de la administración de justicia.

Rodríguez ha manifestado que esta reivindicación, que está destinada a fijar un salario en el 85% de los de jueces y fiscales, no puede ser aceptada por el Estado. "Ellos son letrados de la administración de justicia, no son jueces ni fiscales y, por lo tanto, no pueden cobrar lo que cobran jueces y fiscales", ha afirmado.

El secretario de Justicia ha defendido la disposición del Gobierno para negociar. "A lo largo de 2022 nos hemos reunido en 35 ocasiones en las que nos han presentado once reivindicaciones, de las que hemos aceptado diez". Entre ellas, ha añadido, "su incremento salarial que este año va a rozar el 15%".

Rodríguez ha planteado que se trataba de reivindicaciones que los letrados habían venido realizando desde el año 2009, sin que ningún gobierno anterior les hubiese prestado atención. Asimismo, ha señalado que el ministerio acude "a la reunión con la intención de que acabe esta huelga de letrados".

"Yo tengo la esperanza de que mañana vengan con el ánimo de suspender la huelga general, una huelga que están haciendo a un ministerio que ha sido el único que les ha atendido desde hace más de 13 años", ha declarado.

Sin embargo, ha reconocido que no tiene "pálpito", dado el amplio desencuentro ante esta reivindicación.

DAÑO A LA CIUDADANÍA

El secretario de Justicia ha afirmado que la actitud de los letrados en huelga "al final, a quién se está perjudicando es al ciudadano". "Ellos también porque están perdiendo por cada día de huelga 170 euros, pero a quién se está perjudicando es al ciudadano", ha añadido.

Rodríguez ha aludido al volumen de vistas y gestiones canceladas desde el inicio de la huelga, el pasado 24 de enero, apuntando "vistas que estaban previstas con tres años de retraso por la pandemia, se han suspendido".

"Esto no funciona así, yo creo que se está haciendo un daño inmenso a la ciudadanía española con unas reivindicaciones que, como digo, hemos cumplido diez de las once", ha planteado.