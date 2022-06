Justin Bieber anuncia que padece el síndrome de Ramsay Hunt

MADRID, 11 (CHANCE)

Son pocas las veces en las que Justin Bieber ha utilizado sus redes sociales para compartir con sus seguidores algo personal, pero en esta ocasión el cantante ha necesitado desahogarse con sus fans para que sepan por el delicado momento por el que está pasando. Bieber les ha confesado a todos a través de un vídeo que está luchando contra un virus grave que le ha paralizado el lado derecho de su rostro.

"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. La fosa nasal no se mueve. Así que tengo una parálisis completa en este lado de la cara" confesaba el cantante a través de ese vídeo que ya está dando la vuelta al mundo porque, como bien sabemos, el cantante tiene un público de lo más internacional.

Por este motivo, Justin Bieber ha tenido que posponer su gira por Norteamérica y además, les ha pedido a todos los que "se sientan frustrados por las cancelaciones" que tengan comprensión por el delicado momento que está pasando y asegura que: "no soy capaz de hacerlo, eso es serio como pueden ver"-

De esta manera, Justin ha anunciado a través de sus redes sociales que sufre el síndrome de Ramsay Hunt, pero ha querido tranquilizar a todos sus fans asegurando que todo: "volverá a la normalidad. Tomará tiempo y no sabemos cuánto tiempo será, pero estará bien. Tengo esperanza y confío en Dios, confío en que todo esto es por una razón, pero mientras tanto voy a descansar".