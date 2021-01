Justo Molinero, examigo íntimo de Isabel Pantoja, se enfada: "Digo que no sé nada ¿vale?"

MADRID, 28 (CHANCE)

A lo largo de la vida de Isabel Pantoja hemos conocido a grandes personalidades que se convirtieron en amigos íntimos de la cantante y que, con el paso del tiempo, quedaron desterrados del universo Pantoja. Esto es lo que sucedió con Justo Molinero, el que fuera uno de los más íntimos de la tonadillera no sabe nada de ella y se ha querido mantener al margen de todas las polémicas que azotan ahora la actualidad informativa.

Las cámaras de Europa Press han localizado a Justo en Barcelona y le hemos preguntado por la guerra abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja y lo cierto es que nos ha llamado mucho la atención la actitud que este ha mostrado. Muy enfadado y tapándose con el abrigo, Molinero no ha querido contestar a ninguna de las preguntas que le hemos hecho, eso sí ha querido dejar claro que no tiene conocimiento de los tejemanejes de la cantante: "Digo que no sé nada, ¿vale? ¡Qué no me grabes!".

Cabe recordar que Justo Molinero estuvo al lado de Isabel Pantoja durante muchos años, pero de la noche a la mañana, la cantante quiso apartarlo de su vida como ha hecho con otras amistades como María del Monte, Charo Reina, María Navarro... gente que siempre se mostró a los pies de la reina de la copla y que fue pagada de la misma moneda por esta.