NA+ juzga "indecente" que el resto de partidos quiera modificar el artículo que obligó a dimitir a un consejero imputado

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

Navarra Suma ha considerado "indecente" que "el pentapartito de PSN, Geroa Bai, Bildu, Podemos e IE" pretenda modificar, "en estos momentos, cuando está en curso el procedimiento judicial contra Manu Ayerdi", el precepto legal que obligó a dimitir al exconsejero. Algo que, ha asegurado, "no responde al interés general, sino a beneficiar el interés personal de los cargos implicados en el caso Ayerdi".

"De manera silenciosa y sin hacerlo público, tras la finalización del Pleno de control, los cinco grupos que sostienen el Gobierno de Chivite registraron una proposición de ley para modificar el precepto legal que obligó a Ayerdi a dimitir", ha criticado en una nota la coalición de UPN, Cs y PPN.

La formación ha recordado que "la obligación legal que ahora se quiere modificar" determinó el cese de Manu Ayerdi "cuando dos autos sucesivos del Tribunal Supremo resolvieron abrir causa penal contra él por la posible comisión de dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos".

En opinión de Navarra Suma, "lo mínimo aconsejable por elementales razones de decencia democrática sería no proceder a la modificación del artículo en cuestión hasta la finalización del caso Ayerdi en los Tribunales de Justicia".

En este sentido, la coalición ha resaltado que "de la instrucción que está llevando a cabo el Juzgado que investiga la causa de Manu Ayerdi podrían derivar nuevos altos cargos investigados, que se beneficiarían de la modificación legal que pretenden ahora PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e IE".

Navarra Suma ha criticado que la motivación de los cinco grupos para este cambio "causa más estupor" ya que "pretenden justificarla en una modificación legal del Código Penal que afecta a la calificación como investigados en lugar de imputado producida en el año 2015, pero olvidan que la introducción del artículo 68 en la Ley Foral de Gobierno la llevaron a cabo esos mismos grupos tres años más tarde, en 2018".

Para la coalición, "es una indecencia poner y quitar leyes al servicio de un caso particular. Las leyes y las iniciativas del Gobierno han de estar siempre al servicio del interés general y no para satisfacer un concreto beneficio particular". "Esto último es lo que persiguen quienes quieren modificar precisamente ahora esta ley", ha afirmado.

"Parece que a los grupos que sostienen el Gobierno de Chivite les preocupan más otras cosas que su supuesto interés por la transparencia y la lucha contra la corrupción", ha concluido.