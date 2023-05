Un juzgado admite una querella contra cuatro miembros de la Brigada Política Social por torturas durante el franquismo

Uno de los miembros de esa brigada contra los que va el querellante es el comisario jubilado José Manuel Villarejo

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Un juzgado madrileño ha admitido a trámite una querella formulada por un represaliado del franquismo contra cuatro miembros de la Brigada Política Social --incluido el comisario jubilado José Manuel Villarejo-- a los que acusa de torturarle en agosto de 1975.

Según una nota de prensa de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), recogida por Europa Press, se trata de una de las cuatro querellas que se anunciaron en febrero de 2023 contra una treintena de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por delitos que van desde la lesa humanidad al asesinato y la tortura de represaliados por la dictadura franquista.

En este caso, la querella presentada por Julio Pacheco ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, cuya titular es la magistrada Ana María Iguácel, con fecha 12 de mayo de 2023. Y en ese auto de admisión ya acuerda tomar declaración tanto al querellante como a una testigo, Rosa María García Alcón. Ambas declaraciones tendrán lugar el 14 de julio a las 09.00 y 09.15 horas, respectivamente.

La magistrada ha acordado asimismo oficiar al Archivo Histórico Nacional para que envíe al juzgado los antecedentes documentales del caso denunciado y a la Dirección General de la Policía para que remita el expediente policial completo del denunciante y los datos de filiación de los cuatro policías denunciados: Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz, José María González Reglero y José Manuel Villarejo.

En su nota, CEAQUA valora positivamente esta resolución porque "se trata de la primera admisión a trámite de una querella criminal en la que se denuncian crímenes franquistas y en la que se acuerda la práctica de pruebas de importante calado, entre otras, la declaración del propio querellante".

Apunta que, a expensas de un posible recurso contra ese auto de admisión de la Fiscalía, se trataría de la primera vez que un juzgado español en el orden jurisdiccional penal "toma declaración a un querellante que sufrió graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista".

"Nos encontramos ante una resolución excepcional, muy positiva, que esperamos se consolide, que adquiera firmeza y que el criterio expresado por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid pueda sea aplicado igualmente por otros juzgados y tribunales españoles", añade.

Al hilo recuerdan que hasta la fecha "han sido inadmitidas a trámite más de cien querellas criminales en los últimos años formuladas con el único objeto de que se investigaran crímenes franquistas" y ponen de ejemplo que hace unos días fueron inadmitidas a trámite dos querellas en los Juzgados de Instrucción de Ferrol y de Pamplona.

EL CASO DE PACHECO

Según explicaron en rueda de prensa representantes de CEAQUA en febrero, en la querella de Julio Pacheco se recogen las torturas sufridas en la Dirección General de Seguridad, en la Brigada Político Social, situada en la Puerta del Sol, en agosto de 1975.

Pacheco, en su testimonio reflejado en la querella recuerda que le detuvieron en su piso de Lavapiés cuando tenía 19 años, militaba en el PCE y era miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).

Su detención, explicaba, se debió a un atentado que se había producido días antes contra un teniente. Él fue conducido a dependencias policiales donde permaneció siete días en los que, denuncia, sufrió torturas durante el interrogatorio. "Querían que me autoinculpara y que dijera que había estado en el comando, me acusaron de terrorismo y luego en noviembre me pasaron al Tribunal de Orden Público", indicaba.