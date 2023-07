Un Juzgado de Bilbao excluye de una mesa electoral a una madre de tres niños, cuyo marido había sido también citado

BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)

Un Juzgado de Bilbao ha excluido de una mesa electoral a una madre de tres niños menores de cinco años de edad, cuyo marido también había sido citado para las próximas elecciones generales del 23 de julio como suplente de vocal.

La Junta Electoral de Zona denegó la excusa presentada por la mujer, designada presidente de mesa en los comicios, por lo que presentó recurso contencioso administrativo, que ha estimado el Juzgado mediante una sentencia en la que anula la resolución del órgano judicial al declararla "no ajustada a derecho". En ella no se motivó la razón del rechazo y tan solo se aseguraba que no cumplía los requisitos establecidos en la Instrucción 6/2011 de 28 de abril de la Junta Electoral Central.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Bilbao cree que en este caso sí concurren causas para el impedimento a acudir a la mesa electoral, ya que la Junta Electoral Central determina que se excluyan a las personas que, en su condición de madre o padre de menores de 14 años, acrediten que el otro progenitor no puede ocuparse del menor durante la jornada señalada y, además, carezca de ascendientes o de otros hijos mayores que puedan cuidar de los pequeños.

La sentencia destaca que esta mujer es madre de tres menores que se encuentran a su cargo y que tiene reconocida una reducción de una tercera parte de la jornada, lo que ya por sí solo "ya supone causa de justificación". "Pero, además, se da la circunstancia de que su marido no puede ocuparse de los menores durante la jornada electoral porque también ha sido designado como vocal en la misma mesa", afirma la resolución judicial.