Un juzgado de Madrid condena a Plus Ultra a pagar 63.762 euros a Boliviana de Aviación

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Primera Instancia Número 83 de Madrid ha condenado a Plus Ultra a pagar 63.762 euros a la aerolínea Boliviana de Aviación al estimar parcialmente una demanda en la que se le reclamaba una indemnización de 1,1 millones de euros.

En una sentencia de 30 de julio --a la que ha tenido acceso Europa Press--, y tras una "discusión inagotable", los magistrados han considerado acreditado que fueron "averías" las que ocasionaron los "incumplimientos" de contrato por parte de Plus Ultra, por lo que ha rechazado imponer el pago millonario a la aerolínea.

"Los informes periciales hablan de averías posibles y frecuentes en este tipo de aparatos, lo que además aleja la figura del caso fortuito para disculpar el incumplimiento de la demandada", ha señalado el juzgado. Así ha acordado el pago de 63.762 euros, pero no en concepto de indemnización sino por la liquidación del contrato.

Boliviana de Aviación interpuso demanda de juicio ordinario contra Plus Ultra por resposabilidad contractual en la que pidió una "indemnización" por "los retrasos y los días de vuelo perdidos por diversas incidencias de carácter técnico". Reclamaba la "falta de pago de la liquidación de una cuenta abierta en el desarrollo de un contrato de arrendamiento de aeronave", así como los "perjuicios" que dichos "incumplimientos" causaron.

Según recoge la resolución, adelantada por El Independiente, Plus Ultra negó "tener ninguna obligación de indemnizar por los conceptos" que se incluían en la demanda presentada.

El magistrado ha coincido y ha recordado que en una de las cláusulas del contrato "tiene su previsión para daños de la aeronave". Además, ha precisado que "cada incidente provocado por fallo obligaba a la actora -Plus Ultra-- a buscar un avión de sustitución, pero si no lo conseguía la consecuencia no era otra que reducir las horas de contrato".

LAS PREVISIONES DE PLUS ULTRA

Un informe pericial encargado por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, donde se investigan presuntas irregularidades en la concesión de una ayuda de 53 millones a Plus Ultra, recoge que la aerolínea tenía en sus cuentas unas provisiones derivadas de dos procedimientos judiciales en los juzgados de primera instancia de Madrid: uno de ellos, el de Boliviana de Aviación, que exigía 1,1 millones de euros; y otro con Aquatravel y Tendencias del Sector SL, que reclama 908.136 euros.

Está previsto que el próximo 18 de enero tenga lugar en dicho juzgado un careo entre los peritos que realizaron este informe por petición de la juez y el llevado a cabo por Deloitte y DC Advisory 2020 aportado por Plus Ultra. Hasta que no se celebre esta diligencia, queda "en suspenso" la petición de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía de archivar la investigación.