El juzgado no ratifica las medidas sanitarias en Pesquera (Valladolid) porque no tienen "justificación técnica"

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Valladolid no ha ratificado las medidas sanitarias contenidas en la Orden SAN/851/2020 (16 de septiembre) por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para la contención del COVID-19 en el municipio de Pesquera de Duero (Valladolid).

En un auto, el juez señala que "las medidas adoptadas no guardan la más mínima relación, no tienen la más mínima justificación técnica" y añade que "un informe de situación epidemiológica, por muy bueno y completo que sea (y este no lo es), debe sustentar cada una de las decisiones que se toman. Y nada de esto se ha hecho".

Además, el juez señala que "no se comparte, en absoluto, la afirmación de la administración demandada referida la proporcionalidad intrínseca de las medidas que se han adoptado con la finalidad para proteger el derecho a la vida e integridad física".