Juzgan a un acusado de agredir sexualmente a su hijastra durante tres años en Sabadell (Barcelona)

Fiscalía y acusación particular piden 22 años de cárcel y él dice que fue "consentido"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La Audiencia de Barcelona ha juzgado este miércoles a un hombre acusado de agredir sexualmente a la hija de su pareja, con la que convivía en Sabadell (Barcelona), de manera reiterada durante unos tres años y amenazándola presuntamente para que accediera también a grabar y enviarle vídeos sexuales, algo por lo que las acusaciones piden 22 años de cárcel y que la defensa justifica que fueron "relaciones sexuales consentidas".

La víctima, que ahora tiene 20 años, ha contado al tribunal que presentó denuncia por agresiones que había sufrido desde los 14 años, y ha recordado que empezaron en 2018: "No sé si ese día iría borracho. Me agredió. Me llevó a la habitación, dejó a mi hermana en el sofá y me forzó. Cuando terminó, me dijo que no dijera nada. Yo estaba llorando, me dijo que me tenía que callar".

La secuencia "se repitió a los pocos días", y la joven ha explicado que durante esos años sufrió agresiones sexuales unas tres veces por semana y que siempre eran cuando su madre trabajaba en turno de tarde, y ella y su hermana se quedaban en casa con el padrastro.

"Me amenazaba con que le diría a mi madre que yo era una fresca, o que no me dejaría ir a la calle ni tener vida social. Accedía por esto y miedo a que le hiciera algo a mi madre. Si me negaba, no sabía lo que me iba a esperar en casa", ha contestado sobre por qué accedió a grabar vídeos sexuales y enviarlos al acusado.

SE SALTÓ LA ORDEN DE ALEJAMIENTO

A raíz de la denuncia que presentó, un juzgado dictó una orden de alejamiento del hombre hacia la menor; sin embargo, unas semanas después el hombre volvió a vivir con la víctima y su madre (que entonces era su pareja), y las agresiones se retomaron: "Al principio pensaba que no sería capaz de volverme a hacer nada, pero un día en la cocina me dijo que me echaba de menos y empezó a manosearme", y luego la violó.

"Esta vez era peor, porque yo tenía pareja y me amenazaba con arruinar mi relación", ha recordado la joven, y en este sentido el novio de la chica, testigo en el juicio, ha contado que el propio acusado le envió en vídeo sexual de la joven.

La madre de la denunciante también ha testificado en el juicio y ha afirmado que durante esos tres años nunca se dio cuenta de las agresiones que sufría su hija, hasta que la joven decidió denunciarlo y el médico que la atendió le contó "lo que había pasado, que había habido abusos sexuales durante mucho tiempo".

Respecto a por qué el hombre volvió a convivir con ellas a pesar de tener una orden de alejamiento hacia la chica, el acusado ha asegurado que fue la madre quien le pidió que volviera, y al preguntársele si fue así, la mujer ha contestado: "Ni sí, ni no. Me lo pidió más bien él".

"ME LOS ENVIABA ELLA"

Según el acusado, solo tuvo "relaciones sexuales consentidas" con la joven cuando ella tenía 17 años, no antes, y ha negado que la obligara a enviarle fotos y vídeos sexuales.

"Me los enviaba ella, me decía que si quería me alegraba la mañana", y ha reconocido que también reenvió un vídeo sexual de la menor a la tía de ella.

El hombre ha llegado a juicio acusado de un delito continuado de agresión sexual a menor, de utilización de una menor para elaborar pornografía infantil y de quebrantamiento de medida cautelar al haberse saltado la orden de alejamiento, por lo que la Fiscalía reclamaba en total 23 años de cárcel.

Sin embargo, al empezar el juicio la defensa ha alertado de que el hombre ya fue juzgado y condenado por haberse saltado la orden de alejamiento, y una vez confirmado la fiscal ha retirado este delito y su petición de condena ha quedado finalmente en 22 años de prisión.

Por su parte, el abogado de la acusación particular, que representa a la víctima, se ha adherido a la petición de la Fiscalía y ha aclarado al tribunal que no ha podido estudiar la causa en detalle porque es abogado de oficio y fue designado el martes.