Juzgan a cuatro acusados de intentar quemar a un hombre vivo en un piso de Barcelona en 2020

Están acusados, con dos personas más, de regentar tres narcopisos y el tribunal dicta protección para la víctima

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La Audiencia de Barcelona juzga desde este martes a cuatro hombres acusados de presuntamente intentar asesinar a otro en 2020 quemándolo vivo en un piso del distrito de Ciutat Vella y que, junto a dos personas más --una mujer presente en el juicio y un hombre que se ha fugado--, también están acusados de presuntamente regentar tres narcopisos en el mismo distrito.

En la primera sesión del juicio este martes, el tribunal ha aceptado dar protección policial a la víctima ante la petición de la fiscal, que ha expuesto que la semana pasada el hombre presentó una denuncia contra dos amigos de los acusados (los cuatro principales están en prisión provisional) por presuntamente haberlo agredido en la calle golpeándolo en la cabeza con una barra de madera.

También para proteger a la víctima, el tribunal ha acordado no incorporar al sumario datos actualizados de su residencia para que no se le pueda localizar y su declaración, que será el miércoles, se hará desde otra sala para que no tenga que coincidir con los acusados.

El escrito de acusación de la Fiscalía, consultado por Europa Press, pide penas de 18 años de cárcel por un presunto delito de incendio en concurso con un intento de asesinato, y otros cuatro años por un presunto delito contra la salud pública; de manera que los cuatro principales acusados se enfrentan a una petición de 22 años de cárcel.

QUERÍAN SU PISO

Según la fiscal, los seis acusados y seis personas más --fuera de la causa porque la justicia no les ha localizado-- regentaban tres narcopisos en Ciutat Vella y supieron que la víctima había ocupado un piso en la calle Magatzems y que vivía allí.

Los cuatro acusados de intentar matarlo acudieron sobre las 2 horas de la madrugada del 7 de febrero de 2020 instándole a que dejara el piso para poder usarlo como punto de venta de droga, pero él se negó.

Volvieron la misma noche sobre las 5.30 horas, junto a un quinto sospechoso que la justicia no ha identificado: éste, supuestamente, trepó hasta el balcón de la vivienda, en la primera planta, y desde allí accedió a la cocina-comedor y abrió la puerta para que entraran el resto.

Una vez dentro rodearon a la víctima, lo amordazaron y ataron de pies y manos, esparcieron telas por el piso, las rociaron con un gas líquido y presuntamente les prendieron fuego.

SALTÓ POR EL BALCÓN

El fuego se extendió en diversos focos y, cuando hubieron comprobado que no se apagaban y afectaban a todas las estancias, los cuatro acusados y el quinto sospechoso se fueron dejando a la víctima atada.

Para escapar del fuego que lo alcanzaba, el hombre rodó hasta el balcón y se dejó caer a la calle, donde vecinos del edificio le atendieron y le desataron.

Al día siguiente, por orden de un juez, la policía registró los tres narcopisos que custodiaban en las calles Còdols, Robadors y del Mar, donde incautaron droga y en uno encontraron a dos clientes durmiendo después de haber consumido.