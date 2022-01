Juzgan a un hombre acusado de intentar matar a su cuñada al confundirla con su esposa

A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS)

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el miércoles, día 2, a las 09,45 horas, el juicio contra un hombre acusado de atacar a su cuñada mientras dormía pensando que se trataba de su mujer.

Fiscalía señala, en su escrito de calificación que, en la madrugada del 9 de enero del año pasado, acudió al domicilio conyugal en el que residía su esposa --la cual le había pedido que lo abandonara el día 4--, pensando que la misma iba a estar en este lugar.

Sin embargo, la mujer se hallaba en casa de un familiar por miedo, precisamente, a lo que pudiera hacerle su marido tras la reciente ruptura y privación de visitas para ver a su hija. Por ello, le pidió a su hermana que se quedara unos días en el domicilio a cuidar de la abuela que residía en él.

El Ministerio Público sostiene que el hombre, que no conocía esa circunstancia, se dirigió al dormitorio de su esposa, portando unas tijeras que cogió de la cocina y que presionó contra la nuca de su cuñada.

No obstante, no llegó a hacer incisión al no estar muy afiladas y tener la punta roma. Cuando sostenía las tijeras, le dijo a la mujer que le iba a matar y le tapó la boca y la nariz, asfixiándola hasta el punto de desvanecerse levemente.

Al verse atacada, se inició un forcejeo en el que pudo morderle la mano derecha y meterle un dedo en el ojo a su agresor y este, a su vez, le propinó un puñetazo. Cuando la mujer consiguió calmarlo, el hombre abandonó el lugar y fue detenido unas horas después en una casa propiedad de sus padres.

Esa misma noche, con anterioridad a los hechos descritos, la Policía Nacional de Ribeira, en un control preventivo, dio el alto al procesado, incautándole un puñal de grandes dimensiones que portaba escondido en su vehículo.

Por otra parte, Fiscalía sostiene que en los últimos meses de la relación matrimonial, que duró diez años, el procesado amenazó con matar a su mujer en varias ocasiones y de diferentes maneras. "Dibujándole pistolas, poniéndoles canciones de muerte y otras cuyas letras se referían a malas mujeres, diciéndola que iba a quedarse viudo y con la niña solo para él, que le iba a hacer una llave de kárate en el cuello", relata, entre otros episodios.

Por estos hechos, el Ministerio Público le imputa un delito de asesinato en grado de tentativa, otro de amenazas y un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar, por los que pide penas que suman 15 años y nueve meses de prisión.