JxC exige a Sánchez "contenido real" en la Mesa de Cataluña: "No puede ser un mercadeo de votos ni de socorro al PSOE"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Junts per Catalunya en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha exigido este martes que la Mesa para el diálogo en Cataluña tenga "contenido real" y ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que o aceptarán que se convierta en un órgano para el "mercadeo de votos" o el "socorro" del PSOE.

Durante la comparecencia de Sánchez ante en el Pleno de la Cámara Alta, Cleries ha asegurado que su partido político no rehuye el diálogo, pero exige que este tenga contenido. "En Junts per Catalunya no queremos escenificaciones ni fotos, queremos realidades", ha avisado.

El senador catalán ha celebrado así la conversación telefónica de este lunes entre el jefe del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la que acordaron trabajar en un orden del día para que se reúna la Mesa de diálogo, pero ha insistido en que el objetivo debe ser siempre encontrar "una solución política" a la situación de Cataluña.

De hecho, ha acusado a Sánchez de tener "ganas de dialogar" solo cuando necesita apoyos. "Hace unas semanas para el Gobierno esta mesa eran juegos florales", ha reprochado poniendo sobre el tapete asuntos como el derecho de autodeterminación y la amnistía para los políticos presos.

Cleries ha sido muy duro en su intervención con el "estado represor", al que ha reprochado su actuación en octubre de 2017 e incluso ha acusado de "esconder la verdad" de los atentados perpetrados en Las Ramblas en agosto de 2017. También ha criticado a la monarquía y ha reprochado al Ejecutivo que se autocalifique de "progresista y de izquierdas" cuando "participa en la fuga" del rey emérito o no apoya una investigación parlamentaria sobre sus actividades.