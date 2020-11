JxCat primará la "dimensión" económica de los PGE en una eventual negociación con el Gobierno

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha explicado este lunes que priorizarán la "dimensión" económica en una eventual negociación del proyecto de Presupuestos Generales del EStado (PGE) con el Gobierno, pese a la enmienda a la totalidad que han presentado al texto.

"Estamos en una situación de pandemia, de mucha necesidad para las familias catalanas y los sectores económicos, y primaremos estas dimensiones. Pero hemos entrado una enmienda a la totalidad porque no nos ofrece ninguna garantía este Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", ha sostenido en rueda de prensa telemática.

Para Artadi, Sánchez e Iglesias utilizan la pandemia como una excusa para pedir a los partidos que permitan la tramitación del proyecto de las cuentas "a cambio de nada", y por ello ha llamado a ser más exigentes que nunca en los planteamientos a hacer por parte de la oposición.

"Estos PGE no pueden ser una coartada, no pueden pedir el voto a cambio de nada, sin explicaciones y sin negociar", ha añadido la dirigente de JxCat, tras reiterar que las cuentas son insuficientes para Catalunya.

En su opinión, el proyecto de PGE no invierte lo que toca en Catalunya, no resuelve cuestiones como la financiación de sectores como la sanidad o la Ley de Dependencia y no cumple con la disposición adicional tercera, entre otros aspectos.

"POCO REALISTAS"

También critica que son "poco realistas" en relación a la previsión de ingresos que hace de cara a 2021, y más después de que la UE empeorara las previsiones ecónomicas para España.

"No tienen mayoría absoluta y debería notarse por parte de la oposición", ha reclamado Artadi, que admite que le sorprende, a su juicio, la poca crítica de otras formaciones que permitirán que la tramitación de las cuentas tire adelante.