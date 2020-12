Kalina de Bulgaría saca las garras y defiende públicamente al Rey Juan Carlos I

MADRID, 19 (CHANCE) Mucho se habla de la decisión que ha tomado el Rey Juan Carlos I -obligada o no- de no regresar a España en fechas navideñas. Una noticia que llegaba esta semana con un comunicado que hacía el monarca diciendo que por la situación sanitaria en la que se encontraba el país, por eso, decidía no venir a su tierra.

Kalina de Bulgaria ha querido mostrar su opinión al respecto y asegura que es 'injusta' la imagen que se está dando el Rey emérito en estos momentos. La hija de Simeón y Margarita de Bugaria acudió junto a su marido, Kitín Muñoz a un acto benéfico y allí quiso mostrar su desaprobación a todo lo que está ocurriendo en España. Esta es la única frase que se pudo sacar al matrimonio sobre la Casa Real española, ya que solamente comentaban que: "Por favor, son preguntas que ahora no vienen a cuento". Sobre la salud de Don Juan Carlos tampoco saben nada y lo único que pudimos escuchar de su marido fue: "Hombre, ¿cómo lo vamos a saber? Nadie lo sabe, así que...".