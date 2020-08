Karelys Rodríguez deja claro que no ha cobrado "absolutamente nada" por su exclusiva hablando de Cayetano Rivera

MADRID, 21 (CHANCE)

Después de unas interminables vacaciones en las que la hemos visto presumiendo de palmito en Ibiza, Palma de Mallorca y Huelva, Karelys Rodríguez ha regresado a Madrid antes de poner rumbo a Londres, donde tiene establecida su residencia.

La supuesta ex amiga especial de Cayetano Rivera reaparece después de sus explosivas declaraciones en una exclusiva concedida a la revista "Lecturas" en la que aseguraba - entre otras cosas - que mantuvo una relación estable con el torero, a espaldas de Eva González, hasta el año pasado.

Pillamos a la canaria disfrutando de una cena con amigas en la capital. Con un veraniego modelo y sin perder la sonrisa, Karelys prefiere no contarnos detalles de la exclusiva en la que relató con pelos y señales su supuesta relación sentimental con Cayetano. Eso sí, la abogada deja claro, para los que la acusan de haberse lucrado a costa del hijo de Paquirri, que "no he cobrado absolutamente nada" por la entrevista en la que se muestra dolida por el torero, del que confiesa que estuvo muy enamorada y al que acusa de ser un machista.

Karelys confiesa que se encuentra "muy bien" y que "claro que sí" va a regresar a su vida en Londres, donde va a continuar con su carrera como abogada: "claro, por supuesto". Sin embargo, prefiere no explicarnos sus polémicas declaraciones con las que, meses después de declarar en la revista "Hola" que sólo mantenía una amistad con Cayetano, cambia su versión y deja en muy mal lugar al torero.

Además, de lo más enigmática, Karelys asegura que "no se" - dejando la duda en el aire - cuando le preguntamos si ha visto a Cayetano y a Eva González en Ibiza recientemente, puesto que coincidieron veraneando en la isla los mismos días.