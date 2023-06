Karelys Rodríguez estalla contra Lucía Rivera por publicar sus memorias: "¿Crees que tengo tiempo para leer tonterías?"

MADRID, 6 (CHANCE)

Karelys Rodríguez, quien fue la supuesta amante del reconocido torero Cayetano Rivera, ha regresado a España y no ha dudado en arremeter duramente contra Lucía Rivera. Parece que la modelo no guarda ningún cariño a la hija de Cayetano, y es que no ha podido evitar desvelar al equipo de Europa Press lo que piensa sobre el reciente libro de esta.

"¿Tú crees que tengo tiempo para leer esas tonterías?", exclamaba Karelys con una gran sonrisa cuando le han preguntado si había tenido el placer de poder leer las memorias de Lucía. Sus palabras, cargadas de menosprecio, reflejan su desinterés por el libro y su aparente falta de relevancia en su vida actual: "No es importante para mí, no lo voy a leer... Bien por ella si no tiene nada más que hacer, pues muy bien".

Karelys, quien en el pasado mantuvo un polémico romance con Cayetano Rivera, también ha expresado su sorpresa ante la actual relación entre Lucía y su padre. "Cuando nos conviene, hay buena relación, y cuando no, hay mala relación, no sé", ha comentado con cierta ironía. Sus palabras insinúan que la relación entre Lucía y su padre puede estar motivada por intereses particulares más que por una genuina conexión familiar.

A pesar de su resentimiento hacia Lucía Rivera y su padre, la abogada no descarta la posibilidad de escribir también un libro autobiográfico para compartir sus propias vivencias: "Todavía me lo estoy pensando". Sus palabras dejan entrever la posibilidad de que próximamente pueda revelar detalles sobre su relación con Cayetano Rivera y su experiencia personal.

Sin embargo, no todas sus palabras estuvieron dedicadas a la hija del torero. La abogada también dio su opinión sobre la ruptura de Cayetano con Eva González:"A todo el mundo le ha sorprendido porque eran la pareja perfecta, o sea, imagínate". Con cierta ironía, la abogada ha reconocido la posibilidad de que la relación entre Cayetano y María Cerqueira pueda durar mucho tiempo: "Las relaciones siempre duran cuando hay valores por medio como la lealtad o los principios".