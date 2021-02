Karelys Rodríguez manda un mensaje envenenado a Cayetano Rivera: "No dejan que mi corazón se recupere"

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace ya más de un año que se rompía la amistad entre Cayetano Rivera y Karelys Rodríguez, después de que la canaria saltase a la fama confesando una supuesta relación entrañable con el torero que hizo peligrar su matrimonio con Eva González.

Sin embargo, y a pesar del tiempo que ha pasado, la ahora colaboradora televisiva todavía no ha rehecho su vida sentimental. Confesando que no ha celebrado el Día de los Enamorados porque no tiene con quien hacerlo, Karelys aprovecha para lanzar un dardo envenenado a Cayetano, asegurando que no le ha llegado el amor porque "mi corazón todavía se está recuperando". "No dejan que se me recupere", confiesa misteriosa, sin querer confirmar si es del torero de quien habla.

Muy discreta, la abogada canaria prefiere no confesar si sigue teniendo contacto con Cayetano ni tampoco si ha podido hablar con él recientemente.