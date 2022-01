Karelys Rodríguez reaparece y habla sin tapujos de Cayetano Rivera y Eva González

MADRID, 9 (CHANCE)

Karelys Rodríguez llegó a nuestras vidas por unas imágenes que se publicaron con Cayetano Rivera en una conocida revista de tirada nacional y desde entonces han sido muchos los momentos en los que la hemos visto delante de las cámaras para hablar públicamente de qué pasó con la amistad que tenía con el torero... aunque lo cierto es que nunca hemos sabido los detalles íntimos de cómo se conocieron y por qué decidieron dejar de tener trato.

Europa Press Reportajes ha hablado en exclusiva con la joven, después de llevar varios meses desaparecida, y nos ha contado que en Navidades ha recibido una llamada de una persona que necesitaba hablar con ella porque le echaba de menos: "Alguien se ha puesto a llamarme, que parece que quieren escuchar mi voz o me echan de menos o algo". Manda un mensaje a esa persona que le llamó y que sabrá identificarse: "No sé, a quien me estoy refiriendo lo sabrá seguro". Asegura que solo fue una persona la que llamó, pero prefiere no confirmar que fuese el torero el que se escondió tras esa llamada: "No voy a decir nada más".

Karelys Rodríguez confiesa que lo pasó mal cuando dejó de verse con Cayetano Rivera hace unos años: "Si, un poquito". Asegura que ya ha pasado página y ya no siente esa pérdida: "No, ya estoy bien, en ese aspecto ya estoy bien resurge de las cenizas".

La joven recalca que tiene pruebas que confirman su relato sobre su relación pasada con Cayetano Rivera: "Claro que sí, y tengo cómo demostrar todo lo que he dicho" y asegura que no cambiaría ninguna palabra de las declaraciones que ha hecho en el pasado: "yo no me arrepiento de nada de lo que digo, tío".

Se atreve con todo porque nos ha hablado de la imagen de felicidad que intentan evocar Eva González y Cayetano Rivera: "pues nada, eso muy bien, como siempre, ¿no? Todos estos años siempre han sido la imagen de la felicidad. Me alegro mucho". Dice que el amor entre el torero y la presentadora siempre ha estado ahí: "siempre ha funcionado".

Sobre si cree que hay ficción dentro de la aparente pareja perfecta dice: "eso que lo digan ellos, no lo tengo que decir yo". Asegura que no importa que ella se alegre o no, sino que cada uno haga lo que quiera: "yo no me tengo que alegrar de nada, que cada uno haga lo que quiera y ya está". No descarta protagonizar más titulares en el año 2022: "ya se verá, ya se verá eso siempre".

Karelys nos desvela que ya es licenciada en abogacía aunque no ha decidido si llevará casos en España o en Londres: "oye, que ya soy abogada bueno, ya se verá en un futuro". Pide al mundo del corazón que haya más demandas para tener más trabajo: "¿el corazón? Eso es bueno, que haya demandas, que haya demandas".