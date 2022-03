Karina, su consejo para Marta Riesco en su faceta de cantante tras confesar que no sabe quién es

MADRID, 21 (CHANCE)

Málaga se ha convertido estos días en el epicentro del glamour gracias al Festival de Cine que se celebra en la ciudad andaluza y que este año celebra su 25º aniversario. Los rostros más importantes de nuestro país han visitado (o visitarán esta semana) la muestra para presentar algunas de las películas y series que más darán que hablar esta primavera.

Por ejemplo, 'Camera Café, la película', que con el elenco de la inolvidable serie de Tele 5 - Ana Milán, Carolina Cerezuela, Arturo Valls, Alex O'Doherty o Esperanza Elipe - y bajo la dirección de Ernesto Sevilla, se ha convertido en una de las presentaciones más aplaudidas y esperadas del Festival.

¿Y quién hace una pequeña intervención en la comedia? Nada menos que Karina que, radiante, ha pasado por la alfombra roja del musical y ha confesado que es "un lujo" que hayan contado con ella en este proyecto. "Es mi primera vez en Málaga y estoy nerviosa porque estas cosas te ponen muy nerviosa", ha explicado con una sonrisa la cantante de 'El baúl de los recuerdos'.

Con el brazo en cabestrillo porque recientemente se rompió el hombro, la artista nos cuenta que se está recuperando "poquito a poco, despacito porque tengo hasta mediados de abril, con paciencia". "De ánimos estoy bien, muy contenta, pero la pena es que nada más que tengo una mano", asegura soriente.

Además de mostrar todo su apoyo a Chanel ante su participación en Eurovisión, Karina no ha dejado pasar la oportunidad de dar un consejo a Marta Riesco en su nueva faceta de cantante. Desvelando no tener ni idea de quién es la reportera de 'El programa de Ana Rosa' y novia de Antonio David Flores - "¿esa quién es?" ha preguntado - la cantante de 'Las flechas del amor' no ha dudado en desearle "mucha suerte" y recomendarle que "ponga su canción en redes, en las plataformas digitales, porque los discos se venden muy regular".

"Hay que cuidarse las cuerdas vocales", ha añadido, aconsejando a Marta que, al igual que "cada maestrillo tiene su librillo" en lo que a cuidar la voz se refiere, "ella que coja el suyo". ¡Sus declaraciones, en el siguiente vídeo!

