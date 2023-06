Karina le envía un mensaje a Tamara Falcó antes de que se case con Íñigo Onieva

MADRID, 26 (CHANCE)

Mucho más relajada en su día a día y alejada del foco mediático, Karina ha reaparecido para disfrutar de la XI edición de los Premios Sancho Panza en los que la cantante era una de las galardonadas. Con la simpatía y el sentido del humor que le caracteriza, Karina nos contaba que la suya es una profesión en la que no puedes hablar de retirada definitiva: "En este digamos negocio o trabajo nunca se puede decir me retiro o de esta agua no beberé, de repente puedes desinflar". A pesar de esto, la cantante reconoce que tiene muchas ganas de descansar y disfrutar de su familia: "Sobre todo disfrutar de mis nietos, tengo una nieta de 3 meses preciosa, es muy linda".Siempre con proyectos profesionales en mente, Karina confiesa que ya tiene escritas sus memorias y que además está luchando para dar un paso más: "Están hechas y estamos ahí luchando y pensando a ver si podemos hacer una miniserie. Pero bueno, eso son cosas lentas, no son cosas que se hagan rápidas estamos en ello".Conocedora de la actualidad en cuanto al mundo del corazón se refiere, Karina tiene claro qué le cantaría a la novia más seguida del año, Tamara Falcó. "La flecha del amor podría ser pero hay una canción que le iría muy bien 'Tu y yo'. Que se quieran mucho y que se respeten mucho y felicidad". Aunque la cantante no está en la lista de invitados, bromea con su no asistencia: "Yo encantada pero no he recibido invitación alguna, pero no pasa nada, me doy por invitada desde casa".