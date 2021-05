Karina, ya inmunizada frente al Covid, se 'moja' y puntúa a Rafa Mora y Anabel Pantoja como colaboradores

MADRID, 18 (CHANCE)

Karina ha recibido por fin la segunda dosis de la vacuna contra el Covid. Una gran noticia de la que hemos sido testigos de excepción y tras la que la mítica cantante nos ha atendido, mandando un mensaje a los negacionistas, valorando la canción con la que Blas Cantó acude a Eurovisión cuando se cumplen 50 años de su meritorio segundo puesto y, como no, opinando sobre uno de los temas más candentes en la actualidad. El enfrentamiento entre Rafa Mora y Anabel Pantoja, que ha provocado la expulsión de 'Sálvame' de ambos colaboradores durante esta semana.

- CHANCE: Ya por fin la segunda vacuna.

- KARINA: Ya se supone que estoy o se supone que dentro de unos días estaré inmunizada, contenta y feliz. No me he enterado, el pinchazo súper rápido y el líquido es poquito, no estas mucho tiempo, súper bien.

- CH: ¿No ha tenido secuelas?

- KARINA: No, no he tenido rey.

- CH: Animamos a todos para vacunarse.

- KARINA: Yo sé que hay mucho negacionista, en todos los aspectos de la vida pero realmente con este virus no sé debe de jugar y con esta enfermedad que es muy seria, yo he tenido amigos que han fallecido y sus familiares aunque no han estado a su lado me han comentado que lo han pasado muy mal, estoy muy concienciada con esto y mi hija Rocío trabaja en el hospital provincial de Castellón, no es para tomárselo a broma pero hay gustos para todos y la gente es libre de tomar sus propias decisiones.

- CH: ¿Qué les dirías a todos esos negacionistas?

- KARINA: Que tengan cuidado por ellos y sobre todo por sus familiares o sus vecinos, sus amigos más cercanos, no es ninguna broma, comprendo que la gente joven tiene gente de salir, la no joven también, me apetecería muchísimo darme un paseo, ya llegará el momento, hay que ser un poquito pacientes.

- CH: Quedan pocos días para el festival de Eurovisión. Blas Cantó lo hará súper bien. se cumplen 50 años desde que usted nos representó.

- KARINA: Blas Cantó me parece un intérprete maravilloso, un gran cantante, llegamos una gran canción súper moderna, con un corte súper actual pero luego las votaciones* cada cosa va por un lado y ya sabemos los países que se apoyan los unos a los otros. Yo siempre digo que lo importante es que Blas esté contento con su actuación, que nosotros también lo estemos* hay muchas canciones que no han ganado y han sido grandes éxitos.

- CH: Le da el aprobado a Blas Cantó. ¿En qué posición quedará?

- KARINA: Aprobado, notable y sobresaliente, totalmente. No me atrevo, no quiero chafar la cosa, él y la canción, dentro de lo que he escuchado, está dentro de los 10 primeros, no quiero vaticinar nada que no soy Rappel y vaya que lo fastidie.

- CH: Se debate el puesto de colaborador de Rafa Mora e Anabel Pantoja.

- KARINA: Me cuesta mucho trabajo mojarme, los dos hacen su trabajo y me imagino que los dos necesitan su trabajo, yo permíteme que no me decante por ninguno de los dos. Si pueden estar los dos, un día uno y otro día otro, pues bien, y si no la cadena decidirá. Lo que sí es verdad, en mi opinión, es que cuanto más se prepare uno para estar en televisión, tanto de aspecto físico como comentarios* voy a mojarme, deberían cambiar el chip, ser más amables, no pelearse tanto, no reír tanto, necesitamos más sonrisas, el que más sonría.

- CH: A usted le entretiene Anabel y Rafa Mora.

- KARINA: Claro que sí, pero siempre están un poco enfadados. Anabel tiene un punto más gracioso pero un puntito, Rafa y Anabel, más simpáticos, más agradable y menos duros. La vida está muy dura.

- CH: Anabel tiene el probado como colaborada.

- KARINA: Sí y Rafa Mora también, a uno le damos el 6 y a otro el 6 y medio.

- CH: Pero cuál cada uno.

- KARINA: Eso ya que se lo repartan.