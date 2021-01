Karina se pronuncia sobre la posible marcha de Isabel Pantoja a México

MADRID, 12 (CHANCE)

Karina no deja de reinventarse. Y si en plena pandemia nos sorprendió componiendo una canción sobre el Coronavirus, ahora la cantante de "El baul de los recuerdos" se ha destapado como una presentadora de informativos todoterreno a través de su propia cuenta de Instagram. Tras el paso de "Filomena" la artista nos ha contado cómo ha llevado el temporal y qué noticia se ve dando en su nueva faceta profesional.

- CHANCE: Bueno, Karina, la que nos ha traído la Filomena, ¿no? ¿tú cómo lo has vivido? ¿En casa sola? ¿Cómo lo has vivido? ¿Has sentido miedo?

- KARINA: Sí, he estado en casa. Yo después del confinamiento de estar cincuenta y seis días, me parece que fueron, sin salir a la puerta de la casa miedo no. He pasado el fin de semana sin salir desde el viernes, pero nada, bien. Mi hija Azahara me ha atendido con lo poquito que he necesitado y ahora ya me ves que voy a mi compra y no. Hombre, miedo eso sí por toda la gente que ha quedado atrapada, preocupada porque ha habido casos muy tremendos y eso sí. Eso sí, pero yo por mí, gracias a Dios, me ha pillado en casa y he estado bien dentro de la preocupación sobre todo por los demás.

- CH: También le quería preguntar porque su hija ha tenido la suerte de ser vacunada por la Covid, ¿no?

- KARINA: Sí, se ha vacunado porque Rocío es enfermera y trabaja en el Hospital Provincial de Castellón y entonces era obligatorio, Bueno, obligatorio... Ya sabemos que no es obligatorio, pero los sanitarios ya sabemos que se la deben de poner. Se ha puesto la primera fase y en unos días estará esperando ponerse la segunda. De momento está bien, gracias a Dios está bien. Yo preocupada porque no tenemos mucha información de los efectos secundarios de la vacuna en sí porque se ha hecho muy deprisa y en muy poco tiempo, pero en fin.

- CH: ¿Le han recomendado algún protocolo a seguir a tu hija? ¿Ha tenido algún síntoma o alguna consecuencia después de la vacuna?

- KARINA: No, que yo sepa no ha tenido fiebre por el momento. La vacunaron el sábado, hace unos días nada más, y de momento no ha tenido efectos, o por lo menos que yo sepa. Así que esperemos que no tenga nada malo y no tiene porque ser malo. Nos hemos vacunado de muchas cosas, ¿no? Yo confío en todos los profesionales que han hecho la vacuna y en tanta gente que ha puesto los cinco sentidos en todo esto, y eso si que es muy preocupante. Filomena pasará, pero el Covid todavía tenemos mucho problema.

- CH: Te vemos muy reinventada en las redes sociales con tu Instagram y ahora hemos visto un Karina informativos podríamos llamarlo, ¿no?

- KARINA: ¡Madre mía! Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta, estoy muy feliz porque si todo este tiempo de parón profesional sirve para reinventarse y hacer, aunque sea otras cosas, otros trabajos, pues bendito sea. ¡Bienvenido! Yo estoy muy contenta, agradecida y mil millones de agradecimiento porque la verdad es que yo hago las cosas con todo mi corazón y con toda la ilusión del mundo porque además veo que necesitamos, yo la primera, una sonrisa porque tenemos demasiado peso de preocupación en general.

- CH: Y ya que se ha metido en este mundo de la información de la crónica social, ¿qué le parece que su compañera artística Isabel Pantoja supuestamente pueda exiliarse también para México?

- KARINA: Yo no sé, yo no entro mucho en este tema. Hombre, tanto como exiliarse no, irá a cantar o a trabajar y me parece muy bien. No sería tampoco la primera vez que visita México que yo sepa.

- CH: ¿La echaría de menos artísticamente a la tonadillera?

- KARINA: Yo artísticamente no, la verdad es que ella hace un tipo de música y yo hago otra que no tiene nada que ver y cada uno es libre de escoger lo que quiera y el lugar que quiera. Yo solo le puedo desear mucha suerte porque la mujer lo necesita porque menuda temporadita.

- CH: ¿Y que noticia te gustaría dar en tus informativos de Instagram? ¿El regreso del Rey Juan Carlos de Abu Dhabi a España?

- KARINA: No, yo preferiría, con todos mis respetos, dar la noticia y la darán otros antes otros más importantes que yo, pero decir que la vacuna ha funcionado muy bien, que el Covid lo estamos superando y que ya no hay fallecidos. Eso sería la mejor noticia para todo el mundo y para cualquier profesional darla.