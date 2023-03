Karol G desata la locura en Madrid con su visita para promocionar su tema con Shakira, 'TQG'

La colombiana, que se encuentra en nuestro país para promocionar su nuevo disco, 'Mañana será bonito', ha revelado que su canción con Shakira 'TQG' no va dirigida a Gerard Piqué

MADRID, 1 (CHANCE)

Días después del lanzamiento de su esperadísimo álbum, 'Mañana será bonito', y feliz por el éxito arrollador que está teniendo su colaboración con Shakira en 'TQG' - que acumula en cinco días 109 millones de visitas en YouTube - Karol G ha aterrizado en España para promocionar su nuevo trabajo y, con su simpatía y su sonrisa permanente ha desatado la locura en nuestro país.

Además de un encuentro con fans en el madrileño Teatro Albéniz - donde no dudó en sorprender a los incondicionales que se agolpaban a las puertas del recinto cantando a capella su 'Te quedó grande' - La Bichota ha visitado 'El Hormiguero' y, conquistando a todos por su naturalidad y su humildad, ha asegurado que su tema con Shakira no está dirigido ni a Gerard Piqué ni a su exnovio, Anuel AA: "Shakira quería sanar algo de su vida en forma de canción, pero la intención de sacarla no era herir a nadie ni molestar a nadie. Es una canción, porque los artistas hacemos eso, escribimos canciones de vivencias personales. Si vivimos cosas y no las podemos contar en canciones, entonces ¿qué hacemos?" ha explicado.

Tras su visita al programa presentado por Pablo Motos, y confesando que es una enamorada de España y de su gastronomía, Karol G acudió a cenar a uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad, desatando la locura entre sus incondicionales, que están siguiendo cada uno de sus pasos por Madrid y no dudaron en esperarla durante varias horas a las puertas del local para conseguir una fotografía y un autógrafo de su ídolo.

Explosiva con un ajustadísimo vestido asimétrico de la Venus de Botticelli, unas enormes gafas de sol negras y su característica melena rojo fuego, La Bichota lució la mejor de sus sonrisas al abandonar el restaurante y, cercana y muy cariñosa, no dudó en abrazar y besar a sus fans antes de poner rumbo a su hotel.