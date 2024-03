Kate Middleton rompe su silencio y anuncia que padece cáncer

MADRID, 22 (CHANCE)

Kate Middleton ha reaparecido este viernes en redes sociales con un vídeo en el que anuncia que padece cáncer. Tras varias semanas de especulaciones continúas sobre la situación en la que se encontraba, la Princesa de Gales ha decidido romper su silencio y reaparecer con un vídeo para aclarar todas las dudas.

Mirando a cámara, Kate aseguraba que cuando recibió el diagnóstico fue un "gran shock" porque la operación abdominal a la que se sometió el pasado 16 de enero fue todo un éxito y no esperaba que la enfermedad fuera cancerosa.

La Princesa de Gales ha asegurado que "mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva" y en estos momentos "me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento".

"William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar esto en privado por el bien de nuestra familia" confesaba Kate, que ha necesitado de tiempo "para recuperarme de una cirugía mayor en para iniciar mi tratamiento".

En cuanto al Príncipe Guillermo ha confesado que está siendo "una fuente de consuelo y tranquilidad" en estos duros momentos. También ha hablado abiertamente de cómo se lo comunicaron a sus hijos: "Nos ha llevado tiempo explicárselo y tranquilizarles diciéndoles que voy a estar bien".

Además, ha explicado que aunque "mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría", ahora no podrá retomarlo porque "debo concentrarme en recuperarme por completo", pero sí "espero volver cuando pueda".

Por último, su prioridad ahora es tener "espacio y privacidad" mientras termina con el tratamiento de quimioterapia al que va a ser sometida para enfrentarse a esta enfermedad.