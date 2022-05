Kate Moss interviene en el litigio de Johnny Depp y Amber Heard

MADRID, 25 (CHANCE)

Todos estamos pendientes del litigio que hay entre Amber Heard y Johnny Depp, son muchos los comentarios que está habiendo por redes sociales y las especulaciones que dan la vuelta por todo el mundo. Y es que este juicio está siendo retransmitido internacionalmente y es uno de los escándalos más bochornosos de los últimos tiempos.

En la última sesión judicial del litigio, Amber Heard aseguraba que había rumores de que Johnny Depp había tenido un altercado con su pareja, Kate Moss. En concreto, aseguraba que el actor habría empujado a su novia", motivo por el cual ella sentía miedo de que ocurriese lo mismo.

Este miércoles, Kate Moss ha intervenido a través de videollamada en el juzgado de Fairfax, Virginia, y sus declaraciones -que eran de lo más esperadas- han dado mucho de qué hablar. En primer lugar, la modelo ha asegurado que Johnny Depp nunca: "me pegó ni me tiró por las escaleras".

De lo más sincera, Kate respondía al interrogatorio de Benjamin Chew y desvelaba qué es lo que había sucedido durante las vacaciones en Jamaica: "Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me deslicé por las escaleras. Me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor. Regresó corriendo para ayudarme, me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica".

Cuando los dos tortolitos comenzaron su relación, los dos eran rostros conocidos y se rumoreaba públicamente sobre el consumo de alcohol y drogas que ambos tenían. De hecho, tenemos que recordar que cuando finalizaron la relación, Kate se quedó rota y aumentó su consumo de drogas, terminando en rehabilitación.

De momento, el único testigo de una agresión física por parte de Johnny Depp es la hermana de Amber Heard, quien asegura que el actor le golpeó en repetidas ocasiones la cara durante una discusión en marzo de 2015.