Kerem Bürsin sobre Penélope Cruz y Javier Bardem: "Son estupendos actores"

MADRID, 19 (CHANCE)

Karem Bürsin ha sido todo un terremoto en redes sociales gracias a su exposición en España en la serie de Telecinco 'Love is in the air', en la que ha enamorado a todos los espectadores y ha conseguido un éxito brutal en este país que hasta entonces era un desconocido.

Hablamos con el actor en el Festival de Málaga y nos ha confesado que le encantaría vivir en España si le sale un rodaje que se lo permita: "no solo por el éxito, es un país hermoso y sí, me encantaría vivir aquí. Esperemos que haya algún proyecto pronto y ya veremos". Eso sí, confiesa estar muy agradecido de poder participar en el Festival De Málaga y poder conocer a diferentes actores españoles: "es absolutamente un honor estar aquí entre tantos compañeros y maestros con tanto talento. Es un honor y un placer".

Kerem Bürsin confiesa su admiración hacia Pedro Almodóvar y Antonio Banderas: "soy un gran admirador de Almodóvar, crecí con Banderas. Como he dicho, hay un montón pero mira, las películas que vienen de España, los programas de televisión, son absolutamente increíbles y me encanta verlos".

Al pedirle un mensaje de apoyo hacia Penélope Cruz y Javier Bardem por sus candidaturas en los Oscar, el actor no duda en calificarlos como actores sobresalientes en nuestro país y les desea lo mejor ante esta nominación: "son todos estupendos actores y actrices".