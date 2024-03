Kika Cerqueira nos habla de su relación con Lucía Rivera

MADRID, 13 (CHANCE)

Que la relación entre Cayetano Rivera y María Cerqueira va viento en popa, es una realidad, pero también las de sus hijas, Lucía Rivera y Kika Cerqueira. Hace ya un año ambas coincidían en un evento juntas y atendían a los medios de comunicación para desvelar que eran amigas y que tenían una muy buena relación.

Tanto es así que en alguna ocasión se han llamado 'hermanastras'... Hoy, hemos podido hablar con Kika Cerqueira y lo primero que le hemos preguntado es sobre esa posible boda que estaría organizando su madre con el torero... a lo que ha querido ser cauta: "No lo sé, preguntadle a mi madre. No es una pregunta que me tengáis que hacer a mi. Se que ella está feliz, no sé qué planes tienen de futuro"..

También hemos hablado sobre su relación con Lucía, de la que la modelo nos asegura que es muy estrecha y que "nos hemos visto un par de veces y hemos trabajado juntas antes" y a la que define como una persona "muy buena".

Ella misma ha asegurado que la Lucía "es una amiga más, me he encontrado con ella, es una chica muy buena, tenemos un montón de cosas en común, así que sí, hemos hablado algunas veces y seguimos teniendo relación", demostrando así que entre ellas hay un gran vínculo.

Eso sí, la joven nos reconocía que no tendrá tiempo para ver a su 'hermanastra' durante su visita a Madrid: "No, no tengo tiempo para ver a nadie. Incluso mi mejor amiga vive aquí. No tengo tiempo porque también tengo trabajo en París. Estoy estudiando allí y estoy haciendo mi internship ahora mismo. Tengo muchas cosas y, por desgracia, no puedo quedarme aquí más".

Además, sorprendentemente Kika nos ha desvelado que en alguna ocasión han coincidido los cuatro y han disfrutado de ese tiempo 'en familia' ahora que sus respectivos padre están más enamorados que nunca: "Sí, un par de veces".

Por último, la influencer nos ha hablado de su relación con el piloto de Fórmula 1, Pierre Gasly, con el que lleva dos años de relación: "Nuestros planes favoritos, no sé, me gusta hacer deportes, por ejemplo, me gusta irme a visitar nuevos lugares".