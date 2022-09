Kike Calleja y Raquel Abad viven un momento de ensueño tras su 'Si, quiero'

MADRID, 1 (CHANCE)

Tras cinco años y medio de relación sentimental, Kike Calleja y Raquel Abad se daban el 'Sí, quiero' el pasado mes de julio con una celebración de ensueño a la que acudieron muchos rostros conocidos de televisión. Los dos tortolitos han disfrutado de un verano espectacular pregonando su amor a los cuatro vientos ahora que han hecho su sueño realidad.

Este miércoles, el matrimonio se dejó ver en la celebración del cumpleaños de la amiga de ambos, Terelu Campos, y lo cierto es que la complicidad y la química que hay entre ellos es más que evidente. El reportero y Raquel Abad aparecían radiantes y felices, desvelándonos cómo están viviendo esta etapa tan dulces y los proyectos a corto plazo que tienen.

Por su parte, Kike nos confesaba que estará encantado de ser padre con Raquel Abad cuando llegue el momento: "llevamos dos o tres meses casados nada más, hay que disfrutar, pero si tiene que llegar, llegará, que nos quedemos como estamos". Mientras, su mujer nos aseguraba estar muy enamorada, disfrutando al máximo estos meses desde su compromiso matrimonial: "muy bien, igual lo que pasa que nos fuimos de luna de miel, hicimos una fiesta súper chula y bien".

El reportero y colaborador de 'Sálvame Diario' nos hablaba sobre cómo ve a su amiga Terelu Campos en sus 57 años: "está en un buen momento profesional y personal, ya le tocaba, está en un buen momento y le toca disfrutar de la vida". Eso sí, le encantaría verla de nuevo enamorada, aunque no está por la labor ya que como ha dicho en más de una ocasión no necesita una pareja para seguir siendo feliz: "no sé si tiene muchas ganas o no, es que ella está muy a gusto como está, siempre lo dice, así que a mí me encantaría que conociera a alguien y fuera muy feliz".