Kiko Hernández asegura que María Teresa Campos vivía con miedo cuando estaba con Edmundo Arrocet

MADRID, 16 (CHANCE)

Las palabras de Edmundo Arrocet no han quedado en el olvido y hoy, que Kiko Hernández ha regresado de vacaciones, se ha formado una buena en el plató de 'Sálvame Diario' porque el colaborador ha querido desmentir una por una las afirmaciones que el humorista ha vertido sobre la comunicadora en el reality.

Lo cierto es que el discurso de Kiko Hernández ha subido de tono según iban pasando los minutos y ha asegurado que María Teresa Campos tenía miedo de Edmundo en muchas ocasiones: "Este señor ha levantado muchas veces la voz a María Teresa Campos. Hay una persona que me ha contado las veces... Me ha contado María Teresa Campos las veces que este señor le faltaba el respeto, gritándole, le ha tenido que echar de su casa, ha tenido que intervenir el chofer. Pasó miedo, le gritaba y la amedrentaba".

Además, el colaborador ha confirmado que estuvo a punto de entrar en el reality y eso hubiese sido negativo para el humorista: "He hablado con Teresa mucho de Bigote, yo he estado a punto de cerrar entrar en 'Secret Story' y si yo llego a entrar no tiene dónde meterse. Le hubiera dado cuatro o cinco datos, que se tiene que ir de España. Es un indeseable, a una mujer no se le hace eso, te aprovechaste de cómo estaba y de lo enamorada que estaba de ti".

Kiko ha confesado que el cantante, desde el inicio de su relación con María Teresa Campos, sacó partido de ella: "Edmundo pactó con los fotógrafos las primeras fotografías con María Teresa Campos. Quedaron en un restaurante en La Moraleja, Teresa reservó mesa dentro, pero él insistió en comer afuera. Se llevó diez mil euros por ese reportaje".

Y ¡atención! porque Kiko Hernández también ha advertido al concursante de 'Secret Story' que como siga hablando de María Teresa Campos, no tiene ningún problema en hablar de su relación con Rocío, su exmujer: "Rocío estuvo dos días buscando a su marido por Madrid, él salía de Antena Tres y se iba con dos chicas por ahí".