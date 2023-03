Kiko Hernández desvela desde cuándo tenía en mente Ana Obregón ser de nuevo madre

MADRID, 29 (CHANCE)

En mitad de la polémica que se ha creado esta semana tras conocer que Ana Obregón ha sido madre a los 68 años por gestación subrogada en Miami, Kiko Hernández ha hecho unas declaraciones en 'Sálvame Diario' que nos han arrojado mucha luz sobre el proceso que ha llevado a cabo en silencio la actriz. El colaborador, que también es padre de dos hijas por gestación subrogada, ha asegurado que el entorno de la modelo se puso en contacto con él para tener información sobre el proceso que debía seguir.

"Yo sabía la noticia desde que fallece su hijo" aseguraba que Kiko cuando se hablaba de la maternidad de Ana, pero, ¿desde cuándo lo sabía el colaborador? Al parecer, "al cabo de las tres semanas" Alessandro Lequio se puso en contacto con él "a través de una persona" para "saber cómo he hecho yo el proceso, dónde he acudido yo a hacer el proceso y bueno, información".

Tal y como ha contado Kiko, el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' "no solamente se pone en contacto conmigo si no que ayuda a Ana Obregón en toda la gestión de buscar un abogado, buscarlo aquí, dónde se puede hacer el proceso, en qué estado de Estados Unidos". Por lo que ya sabemos cuándo tomó la decisión: "la toma justo, ya te digo, acababa de fallecer justo Aless".

Minutos más tarde, Kiko ha asegurado que "A las cuatro semanas, yo creo que no te puedes poner a buscar la posibilidad de buscar una gestación subrogada" y mostraba su más sincera opinión: "Me parece que el proceso no se ha llevado bien, creo".

De esta manera, parece que Ana, tras la pérdida de su hijo Aless, empezó a pensar en volver a ser madre. Una decisión que tomaba en la más estricta intimidad y que ha llevado a cabo sola, ya que en el reportaje que vemos en la revista podemos observar como la actriz ha viajado -y está actualmente- sola en Miami.