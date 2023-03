Kiko Hernández habla del viaje que ha hecho con Fran Antón a Nueva York

MADRID, 8 (CHANCE)

Kiko Hernández ha sido pillado el pasado fin de semana con Fran Antón en Nueva York y esta tarde ha acudido a 'Sálvame Diario' para despejar todas las dudas que hay acerca de su amistad con el actor. Desde hace meses el programa no deja de hacerle un tercer grado a su colaboradora para sonsacarle qué hay entre ambos, pero lo cierto es que él siempre dice lo mismo: "somos amigos".

"No voy a hablar del viaje ni de mi intimidad ni de mi privacidad" ha comenzado diciendo Kiko. Y es que si hay algo de lo que siempre se ha caracterizado el colaborador es por ser completamente hermético con su vida privada y no traspasar la línea a personaje. Por eso se ha limitado a decir que "desde hace dos años" no es tan feliz como ahora, ya que le ha dejado claro a Jorge Javier que ahora "soy muy, pero que muy, feliz".

Kiko ha asegurado que "no le voy a poner nombre a nada, ahora mismo soy amigo de esta persona" y que si "el día de mañana surge algo más, puede surgir, que no surge nada, pues no surge nada". El colaborador se ha deshecho en halagos hablando de Fran: "Fran es un amigo que mucha gente desearía tener" y ha concluido su discurso desvelando que "ahora mismo tengo la vida perfecta y no la cambio por nada".

Tal y como siempre ha hecho, Kiko ha explicado que "en 20 años nunca he contado 'estoy con Pepita' y lo voy a mantener así", por lo que "jamás voy a abrir la puerta". En cuanto al viaje, el colaborador si ha desvelado que fue un regalo que le hicieron en Navidad, decidió ir con él y se lo ha pasado muy bien.

De esta manera, Kiko ha vuelto a marcar los límites a su vida personal y privada, sin querer desvelar detalles de este viaje ni de su relación de amistad con Fran. Lo único que ha dejado claro es que ahora mismo "estoy súper feliz" y no quiere entrar en el juego de hablar de su vida en los platós porque no lo ha hecho nunca.