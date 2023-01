Kiko Hernández se reencuentra cara a cara con Terelu Campos en 'Sálvame Diario'

MADRID, 27 (CHANCE)

Terelu Campos presentaba esta tarde 'Sálvame Diario' y lo hacía montada en un vehículo de programa desde el que le hacía una propuesta a Kiko Hernández: que fuese a plató para hablar cara a cara de todo lo que ha estado diciendo de ella y su familia en las últimas semanas. Dicho y hecho, el colaborador aceptaba la invitación y horas más tarde, aparecía en el espacio dispuesto a hablar de toda la polémica que se ha creado desde la supuesta traición de Gustavo Guillermo.

De lo más relajado y sin alterarse ni un pelo, el colaborador ha mostrado una cara completamente distinta de la que ha lucido estos días cuando se enfrentaba a Carmen Borrego. Parece que la teoría del programa de que Kiko no actúa de la misma manera ante las hermanas se ha cumplido.

Más que hablar y explicar por qué ha contado esta historia públicamente cuando tanto Terelu y Carmen expusieron públicamente, antes de que entrase en detalles, que no era el momento debido a la situación vulnerable en la que se encontraba su madre, el colaborador ha mantenido silencio y ha escuchado a la presentadora.

Ésta ha explicado de nuevo que condena "el hecho de grabar a alguien de tu círculo" y que "no hay explicación para esa grabación", pero en cambio "si hay explicación de una vida", dejando claro que "no puedo tirar así todo lo que se ha vivido y compartido" con Gustavo.

La presentadora ha hablado de las circunstancias en las que ha estado contratado Gustavo a lo largo de estos 33 años y ha asegurado que los últimos años están siendo especialmente complicados para todos debido a la situación de María Teresa, pero en ningún caso ha afirmado que haya estado sin cobrar su nómina. Sí que ha asegurado que "no ha estado sin cobrar doce meses", pero sí que "no cobró la cantidad exacta".

Terelu le ha recriminado a Kiko que dijera que Alejandra iba a casa de María Teresa Campos a hacerse un selfie y después marcharse porque no es verdad, de hecho "si alguien ha ido más ha sido mi hija. Si alguien ve todas las semanas a su abuela es mi hija". Y en este contexto, también le ha dejado claro al colaborador que no le gusta la manera en la que habla de su hija y su hermana: "No me gusta cómo te pronuncias respecto a Carmen y a mi hija".

Kiko, calmado, ha explicado que Carmen no le habla igual que ella, a lo que Terelu le ha cortado dejando claro que "también es diferente cómo me hablas tú a mí que a Carmen". De esta manera, más que un cara a cara entre ambos, ha sido una especie de entrevista en la que la presentadora ha aclarado lo que su compañera ha dicho estos días y ha dejado claro nuevamente que no está conforme con la actitud que ha tenido Gustavo, pero las circunstancias hacen que éste sea un pilar fundamental en sus vidas.