Kiko Hernández toma la decisión de no volver a visitar a María Teresa Campos

MADRID, 20 (CHANCE)

Kiko Hernández se ha sentado esta noche en 'Sálvame Deluxe' para someterse a un polígrafo tras soltar la madre de todas las bombas hace unos días: Gustavo, la persona de confianza de María Teresa Campos habría traicionado a toda la familia tras haberles grabado interesadamente.

Además de hablar de Gustavo, que ya ha quedado claro que sí grabó a algunos miembros de las Campos, como a Carmen -tal y como ha reconocido la propia Terelu Campos esta tarde-, el colaborador ha sorprendido con una de sus respuestas. Y es que al parecer ha decidido no volver a visitar más a la gran comunicadora para evitar verse las caras con el chófer de ésta.

Kiko ha asegurado que "no" volverá a ver a María Teresa porque "ya es absurdo, imagínate ver al chófer, a Terelu cabreada, ya es absurdo" y ha dejado claro que, después de que Carmen dijera que no se veían tanto como estaba dando a entender, que "todas las semanas no he ido, pero si quieres te enseño todos los mensajes que tengo de tu madre".

Entristecido, Kiko ha añadido: "si además es lo mejor para vosotras, que no vaya" y Carmen ha confirmado que "en este momento cuanto menos gente aparezca mejor", una declaración que ha levantado la voz de alarma en el plató y ha provocado que Jorge Javier Vázquez le preguntase el porqué. La hija de la comunicadora ha explicado que ahora es un momento en el que "tiene que estar tranquila" y por eso, han tomado esa decisión.

El inicio de la entrevista ha discurrido con leves enfrentamientos entre Carmen y Kiko porque una le recrimina las formas en las que ha hecho público esta información y él ha asegurado que las Campos "tienen un miedo a que se siente Gustavito, el día que se siente, que se va a sentar, se va a liar".