Kiko Jiménez asegura que Gloria Camila es 'pasado pisado'

MADRID, 11 (CHANCE)

Hacía unos meses que no veíamos públicamente a Kiko Jiménez y este martes reaparecía en la premiere de AWARENESS junto a su cuñado, Cristian Suescun. El que fuera colaborador de televisión está saboreando una nueva etapa de su vida, alejado del mundo 'Sálvame' y muy centrado en las redes sociales.

Después de cinco años de relación con Sofía Suescun, con la que exprime al máximo su amor, el influencer nos ha confesado que "no entra en los planes" dar un paso más y darse el 'Sí, quiero' por todo alto aunque "no descartamos algo más informal, que es lo que nos gusta a nosotros, de repente de locura".

Le preguntábamos también por el estado de salud de su suegra, Maite Galdeano, Kiko nos explicaba que está "bien" pero "delicada de lo suyo, que es algo irremediable" ya que "se puede tratar, dentro de lo que cabe, y que lleve el dolor lo mejor posible". Eso sí, el influencer aseguraba que "nosotros estamos siempre con ella" y que es una mujer "muy fuerte porque no parece que le duela nada y en el fondo le duele todo".

Muy activa en redes sociales, el que fuera tronista de 'MyHyV' nos desvelaba que la madre de Sofía "le está dando ahora al TikTok" y que tanto él como ella "acabamos de firmar por una agencia de representación de redes sociales muy importante" porque "hay que actualizarse, ya que no estamos en la televisión, tenemos que estar presentes en las redes".

Por último, Kiko dejaba claro que Gloria Camila "ya ni me va ni me viene" por lo que "voy a lo mío, Sofía, mi familia y no me importa nada. Eso ya pasó a mejor vida y está olvidado, ya es innecesario, no hay necesidad" aseguraba.