Kiko Jiménez desvela que María Jesús Ruiz le tiró los tejos la famosa noche del baño

MADRID, 10 (CHANCE)

El martes, María Jesús Ruiz nos dejó helados cuando habló abiertamente sobre el trío que habría podido haber en los baños de una conocida discoteca de Madrid entre Efrén Reyero, Isa Pantoja y Kiko Jiménez. Por aquel entonces, cabe recordar que la hija de la cantante estaba con Asraf, Kiko con Gloria Camila y Efrén, como tronista de MyHyV. Un escándalo que ha provocado la polémica en la gran pantalla y que cada vez hay más datos.

Hoy, Kiko Jiménez ha ido al plató de Sálvame y ha hablado abiertamente sobre lo que ocurrió esa noche. Parece ser que entre él e Isa Pantoja no hubo nada más que una amistad, ni un affaire ni nada, y lo que sí que ha confirmado es que María Jesús Ruiz le tiró los tejos también esa noche, cuando ella estaba ya con Curro.

Lo que sí que ha querido dejar claro es que María Jesús Ruiz, de ver lo que vio que estaba sucediendo en el baño, le insistió a Kiko Jiménez que los que tenían que acabar la noche en el baño eran ellos dos. De esta manera, el novio de Sofía Suescun ha dejado claro que no hubo nada entre Efrén Reyero y la hija de la Pantoja.

Tampoco ocurrió nada entre él e Isa Pantoja, pero la duda ha quedado en el aire porque sí que ha confesado que pasó la casa en su casa ya que como estaba tan afectada, la invitó a su casa. Amor Romeira ha llamado en directo para aclarar que al día siguiente de esa noche, Gloria Camila no sabía dónde se encontraba su pareja ya que este no le abría la puerta de su casa.

La duda ha quedado en el aire ya que, si Kiko Jiménez, tal y como ha contado durmió en camas separadas con Isa Pantoja y no se liaron, no se entiende por qué no le abrió la puerta a su pareja Gloria Camila.