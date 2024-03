Kiko Jiménez y Laura Matamoros: conexión, una discusión y una reconciliación

MADRID, 14 (CHANCE)

Todo seguidor de 'Supervivientes' sabe que todo puede ocurrir en Honduras, pero lo cierto es que lo que muchos espectadores han comenzado a ver entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez no nos lo esperábamos. Hasta el mismísimo Jorge Javier Vázquez, sin etiquetarlo, ha asegurado en plató que las imágenes hablan por sí solas... y así es.

Kiko y Laura robaban hace unos días a sus compañeros algunos utensilios para sobrevivir en el concurso y eso les ha llevado a tener una discusión por la que hemos conocido que entre ellos ha habido un acercamiento que no habíamos visto.

La influencer le recriminaba a su compañero haber cogido las esterillas de playa y no algún otro material que les hubiera hecho más falta y él, incrédulo, le explicaba que fue lo primero que se le ocurrió para no pasar frío por la noche. Sobre todo por ella, ya que "luego por las noches me dices 'abrázame, que tengo frío'".

Un comentario que hacía sonreír a Laura, que a juzgar por las imágenes no se esperaba que Kiko lo dijese delante de la cámara... sin embargo, el enfado de este iba a mayores y terminaban discutiendo de verdad. Eso sí, a la mañana siguiente parece que todo estaba olvidado.

El novio de Sofía Suescun se acercaba a Laura, mientras amanecía, y bromeaba con ella que en ese momento ya no le parecía mala idea las esterillas, ya que estaba tan a gusto durmiendo estirándose encima de dos... a lo que Laura le respondía que no y le pedía el perdón mientras ambos demostraban una gran complicidad.

Tras estas imágenes, poco se ha comentado. Jorge Javier ha aprovechado la presencia de Mayte Galdeano en plató para decirle: "Nosotros, los elegidos de Dios, nos entendemos con solo mirarnos. Tu ves lo mismo que yo ahí", a lo que sin palabras, la madre de Sofía no sabía ni qué decir.

Recordemos que, además de que todo puede ocurrir, no es la primera vez que Kiko establece vínculos estrechos en un reality, ya que hace años en 'GH VIP' vivimos una conexión súper especial de este con Estela Grande, que le terminó costando su matrimonio a la influencer... ¿qué pasará en Honduras?