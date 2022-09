Kiko Jiménez, sin miedo ante las demandas de Ortega Cano y Mari Carmen

MADRID, 15 (CHANCE)

Hace unos días Kiko Jiménez nos dejaba a todos sin habla cuando afirmaba en el plató de 'Sálvame Diario' ser conocedor y testigo de una información que afecta de lleno a Ana María Aldón. Al parecer, el colaborador estuvo presente en una conversación que Gloria Camila, Ortega Cano tenían con Mari Carmen Ortega sobre un tema que ha hecho mucho daño a la diseñadora... juntos llegaron a un acuerdo e hicieron algo al respecto.

Aunque se ha especulado mucho sobre ello, todavía no se ha puesto nombres y apellidos al tema que respecta esa conversación, pero Kiko no dudó en enviarle un mensaje a Ana María para contarle dicha información. A lo largo de esta semana, tanto el torero como su hermana, Mari Carmen nos han confirmado que van a tomar medidas legales contra el colaborador por lo que ha dejado a entrever... y hoy, han tenido la respuesta

Kiko conectaba en directo con su programa y dejaba claro que: "yo preparado estoy, siempre he contado la verdad, yo estuve presente, fue aproximadamente hace cuatro o cinco años. El hijo de Mari Carmen me acusa de algo muy grave y yo advierto a Ana María para que sepa con quien se rodea, yo la aviso" dejando a entrever que se ha tomado la justicia por su mano.

En cuanto a si cree que Ana María ha leído su mensaje, a pesar que ha dicho que no, asegura que "Sí lo ha recibido y lo ha leído. La invito a que me encantaría reunirme con ella, decírselo cara a cara, mostrarle las pruebas y que me escuche. La tengo cariño y no me gustan las injusticias".

Además, Kiko ha asegurado que "no tengo ningún miedo, a mi nadie me va a callar, a mi amenazas las justas" y les ha lanzado un mensaje: "si me queréis demandar, estáis en vuestro derecho, pero lo que yo cuento es verdad y lo que pido es que no se me mencione más en el reality donde está Gloria, que hablen con respeto y que lo que hablen sea verdad, valgo más por lo que callo que por lo que hablo".