Kiko Jiménez nos comenta cómo ve a Kiko Matamoros y Anabel Pantoja en 'Supervivientes 2022'

MADRID, 18 (CHANCE)

Mucho se está hablando sobre el concurso que Kiko Matamoros y Anabel Pantoja están haciendo en 'Supervivientes 2022' y como siempre ha ocurrido, las opiniones en el plató de 'Sálvame Diario' son múltiples. Algunos son críticos, otros defienden a capa y espada a su amigo... pero lo cierto es que nos están regalando momentazos históricos en la pequeña pantalla.

Hemos hablado con Kiko Jiménez, uno de los colaboradores más críticos con Kiko Matamoros y le hemos preguntado por cómo está viendo a sus dos compañeros de programa en Honduras y nos ha sido de lo más sincero: "Matamoros está flojito, había unas expectativas muy altas sobre él y no las está cumpliendo. Anabel está pasando un poco desapercibida, con la carpeta, que sí, que no".

También nos ha comentado que no se ha puesto en contacto con su compañera de plató, Belén Esteban, tras la operación a la que ha tenido que someterse tras haberse roto la tibia y el peroné: "no, nuestra relación es un poco tirante y a veces hemos discutido y a mí me da cosa y tampoco me atrevo. Me da pena. Parece que está mejor y yo me alegro".

De esta manera, Kiko Jiménez se mantiene en la misma posición en la que lleva desde que comenzó en este formato... uno de los rostros conocidos más consecuentes con las decisiones que ha tomado en el pasado, pero sobre todo con lo que piensa de cada uno de sus compañeros.