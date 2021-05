Kiko Jiménez y Sergi Ferrer se enfrentan en directo

MADRID, 19 (CHANCE)

Hoy nos hemos quedado muy sorprendidos viendo el inicio de 'Sálvame Diario' porque hemos sido testigos de una discusión que no esperábamos. Kiko Jiménez se ha enfrentado contra el colaborador, Sergi Ferrer, tras hablar públicamente del distanciamiento que existe entre él y Sofía Suescun... recordemos que ambos eran súper amigos y parece que la presencia del extronista en la vida de ella ha hecho que los dos se separen más que nunca.

Sergi ha contado que Sofía Suescun cambia a raíz de empezar su relación con Kiko Jiménez, algo que no solamente nota él, sino muchas personas que están en la vida de la colaboradora. Pero el detonante del distanciamiento fue cuando Mayte Galdeano recibió una petición de amistad en redes sociales de una mujer que quería contarle infidelidades de Kiko a su hija.

Finalmente, es Sergi Ferrer el que conecta en directo con esta chica y le da detalles de cómo Kiko Jiménez le ha sido desleal a Sofía Suescun y esto provoca el distanciamiento absoluta entre los dos amigos.

El pasado septiembre, Sergi Ferrer fue a Ibiza con la pareja y se quedaron en casa de un exnovio del reportero, y en ese viaje le confirmaron que Kiko Jiménez tenía una serie de actitudes no muy correctas que no gustaban a Sofía Suescun, pero que ella no sabía porque las hacía a sus espaldas...

Como no podía ser de otra manera, Kiko Jiménez ha asegurado que Sergi ha hablado de todo esto para tener protagonismo en televisión y éste le ha respondido asegurando que lleva en Telecinco desde las diez de la mañana trabajando y que va a ganar lo mismo que un día normal.