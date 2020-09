Kiko Jiménez tiene un mensaje, bastante rotundo, para Kiko Matamoros

MADRID, 1 (CHANCE)

Kiko Jiménez no tiene miedo. Y es que pese a que Kiko Matamoros ha amenazado con demandarle por asegurar en el polígrafo que conocía a Marta López desde el año 2015, el novio de Sofía Suescun se muestra tranquilo. Es más, advierte al colaborador de Sálvame de que demasiados frentes judiciales tiene ya abiertos para iniciar uno más.

Sin abandonar el tema de las demandas, el de Linares también nos pone al día de cómo está lo del acto de conciliación con Gloria Camila. Y, por otro lado, se reitera en que un futbolista intentó tener una relación con Sofía, de quien está más enamorado que nunca.

- CHANCE: Kiko parece que volvéis a estar en el foco de la polémica con Kiko Matamoros y Marta.

- KIKO: Bueno, mejor mantenernos al margen de eso, nosotros simplemente hicimos un polígrafo que fue muy divertido, muy sincero y justo llegar a ese punto en el que ellos aparecían y se fue al traste todo. Mejor ni si quiera darle importancia y obviarlo.

- CH: Kiko asegura que tomará medidas legales, ¿Temes una demanda?

- KIKO: Él es libre de hacer lo que considere, en cualquier caso debería hacerlo ella, no él. Bastantes procedimientos tiene en su contra como para que encima se marque el pisto de poner una demanda. Si él lo considera así, yo no dije nada fuera de lo legal.

- CH: Algunos medios han sacado las pruebas de que Marta te dio a Likes en algunas fotos y las ha borrado.

- KIKO: Pues ya lo habéis visto todos, además coincide con la fecha que yo decía. No quiero entrar más en el tema porque me es indiferente, sinceramente. Más protagonismo se le da al final a Kiko y a Marta con este tema y a mí ni me va ni me viene. El poli hasta el momento fue genial, entraron ellos en acción y se fue al traste. Mejor pasar del tema y ya está. Lo que tiene que hacer Kiko Matamoros es hacer frente a otros procedimientos legales que tiene en curso y ya está, que no se lo tome tan mal, que si está en México, que disfrute de México, que no esté todo el rato pendiente de Telecinco, disfruta de tus vacaciones.

- CH: ¿Guardas algún buen recuerdo de esa amistad con Marta López?

- KIKO: No voy a hablar de eso, no me aporta nada, no saco de ahí ningún interés ni ningún beneficio.

- CH: Cuando ella dice que te dio likes a la foto porque salías en televisión, ¿Te crees esa versión?

- KIKO: Ella que dé las versiones que quiera, no me interesa Marta, para nada. A mí simplemente me hacen una pregunta y yo respondo, no hay más.

- CH: Y ese futbolista que anda detrás de Sofía.

- KIKO: Bueno, es problema de él. Yo he leído algún mensaje que otro pero que eso ya ves tú, eso nos es indiferente. No sabemos nada de él, pero que nosotros nos los pasamos súper bien en el polígrafo, era la primera vez que me sentaba con mi novia en el polígrafo.

- CH: ¿Sigue la demanda de Gloria?

- KIKO: No hay nada más al respecto. Lo que hay que hacer es menos amenazar y menos advertir con demandas y más apechugar con las demandas, ya está bien de decir siempre lo mismo. Si no te molesta algo, que pase inadvertido y ay está. Cuando parece que te duele, dicen que van a demandar, se van a reír en los juzgados. Los jugados están para cosas más importantes.

- CH: ¿Sigue pendiente esa quedada en el juzgado de Alcobendas? Tú sigues pidiendo lo mismo.

- KIKO: Yo ya lo dije en su momento, yo estoy muy feliz, estamos haciendo una sesión de fotos y ya está. Mostros nos dedicamos a vivir nuestra vida, a ser felices y si tenemos un protagonismo que a alguno le molesta, pues que reviente.