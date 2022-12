Kiko Matamoros aclara las incógnitas de su boda

MADRID, 16 (CHANCE)

Kiko Matamoros ha conectado en directo con 'Sálvame Diario' desde Dubài y lo ha hecho para aclarar todo lo que se ha estado diciendo estos días en España desde que anunció su compromiso matrimonial con Marta López. El colaborador ha entrado por Skype de manera muy directa y contestando de manera sincera a todas las cuestiones que le han hecho.

En cuanto a las especulaciones que ha habido durante estos días sobre si el colaborador invitaría a la Esteban a su boda, Kiko ha dejado claro que "en ningún momento he dicho que no vaya a invitar a Belén Esteban, me preguntan por ella y digo que cuando se den las invitaciones, Belén verá si está invitada o no".

Y es que el colaborador ha explicado que ha hablado con ella y le ha explicado qué decisión ha tomado respecto a su invitación: "yo ya la he mandado un WhatsApp a Belén Esteban y la he explicado cuál es mi posición respecto de ella y ya lo sabe porque me he visto obligado a decirlo. Le he pedido que no lo cuente, pero no me importa".

También se le ha preguntado si va a echar de menos a alguien en su boda y él, sin dar ningún nombre, ha confesado que "entendería las razones de quien fuera para no ir". Y ha desvelado que ese día "será uno de los más importantes" de su vida y... ¡atención! porque ha hablado de ser padre de nuevo: "también espero que llegue un hijo algún día, espero disfrutarlo al máximo".

El nombre de su hija Anita no ha tardado en salir, pero ha dejado claro que no va a decir nada sobre ella, si irá o no, si la invitará o no, porque "Yo por su madre, que es la que transmite el sentir de mi hija en público, ha dicho que le molesta muchísimo que hable de ella en público, así que no lo voy a hacer".

Kiko ha terminado su intervención asegurando que "la otra vez me casé con ilusión porque era una fiesta que hice con ilusión" pero que "esta vez me caso con todo el amor del mundo y con la condición de que es la boda que siempre hubiera deseado como ideal en mi vida".