Kiko Matamoros, afectado, confiesa que no será "la primera ni la última vez" que llore por su hija Anita

MADRID, 14 (CHANCE)

En su reaparición en "Viva la vida" después de todos los problemas de salud que le han tenido alejado de los platós en las últimas semanas, Kiko Matamoros se ha mostrado más afectado que nunca por la nula relación que mantiene con Anita. El colaborador, roto de dolor, confesaba por fin el motivo por el que no se hablaba con su hija. Y es que la influencer compartió fotos pasando el día en el barco de Javier Tudela padre, algo que Kiko no puede perdonarle por un altercado que tuvieron Makoke y el padre de su hijo Javi cuando la modelo estaba embarazada de Anita.

Además, Matamoros ha vuelto a despacharse a gusto contra su ex mujer, asegurando que cuando estuvo mal de dinero y no tenía para pagar la pensión de sus hijos con Marian Flores, Makoke se negó a prestárselo asegurando que no le iba a dar dinero a esos niños. Una dura confesión que pone, una vez más, a la modelo contra las cuerdas.

Tras el programa hemos podido hablar con Kiko que, visiblemente afectado y agotado, ha evitado detallar el motivo por el que lleva varios meses sin relación con Anita, su hija pequeña.

- CHANCE: Kiko, menuda tarde emocionante. Nos ha sorprendido mucho verte llorar, cómo sales de la entrevista.

- KIKO: Emocionante. Ya mejor, más tranquilo.

- CH: Qué es lo que más te ha costado relatar. Que te rompas tú a llorar.

- KIKO: No es la primera vez ni será la última.

- CH: Ha llamado mucho la atención lo de que Makoke no quería a tus hijos.

- KIKO: No es que no les quisiera, es que no les ha dado nada de lo que ella ha dado a entender que les ha dado públicamente. Ni el cariño. Tampoco tenía por qué dárselo.

- CH: Ella dice que la culpa de todo la tienes tu, que si se muerde la lengua se envenena.

- KIKO: Si, a lo mejor está envenenada ya.

- CH: Ha llamado la atención lo de la pensión cuando le pediste para tus hijos, ella te dijo que no. Te ha costado relatar eso por primera vez.

- KIKO: Sí.

- CH: El motivo por el cual te has distanciado de Anita, que te molestó que estuviese en el barco del padre de Javier.

- KIKO: No lo sé, me da igual, ella sabe toda la verdad.

- CH: ¿Es cierto que llegaste a temer por la vida de tu hija cuando Makoke estaba embarazada?

- KIKO: Yo no he dicho eso, yo he dicho que temía porque habría podido tener alguna lesión.

- CH: Estás cansado, estás agotado.

- KIKO: Sí.

- CH: Al final se dará esa llamada con tu hija Anita.

- KIKO: No lo sé, de verdad, gracias.