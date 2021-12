Kiko Matamoros asegura que no recibió la felicitación de su hija, Ana Matamoros

MADRID, 30 (CHANCE)

Kiko Matamoros ha hablado este jueves en el plató de 'Sálvame Diario' sobre su situación con Hacienda y ha despejado todas las dudas que, según él, Makoke ha expuesto públicamente en los medios de comunicación sobre su situación económica. El colaborador no ha tenido pelos en la lengua y ha asegurado que ha rebajado esa cantidad de dinero que debe.

"Esta señora se ha pasado diciendo mucho tiempo que debía dinero a Hacienda... Ha salido la lista y se ha demostrado que he reducido esta deuda, voy a interponer la demanda pertinente para que, ya que oficialmente está demostrado, se demuestre que yo no soy el que miento" confesaba y aseguraba el colaborador de televisión.

Carlota Corredera le preguntaba cuánto se había quitado de deuda entre el año pasad y este y Kiko ha confesado que: "Unos 150 o 180 mil euros años me he quitado del año pasado a este. Mi deuda era de 711 mil euros" y añadía: "Ella dijo que mi nombre no figuraba en la lista porque el tema estaba judicializado. A ver si la agencia tributaria se da prisa, se subastan esas casas porque al final esas casas las voy a pagar yo. Aclaren esa situación para que pueda descansar ya".

En cuanto a si había recibido la felicitación de su hija Ana Matamoros, desvelaba que: "No me ha felicitado, me da igual porque contaba con eso. No tuve esperanza, sabía que no iba a suceder".

Eso sí, ha asegurado que no le ha dado envidia ver como sí celebraba el cumpleaños de Makoke: "Si llevan celebrando todo el año juntas, me parece normal que celebre el cumpleaños de la madre, eso no me importa, no me da pellizco". Kiko terminaba confesando que: "Ha llegado un momento de mi vida que no quiere torturarme más, a mi hija la voy a querer toda mi vida, si tengo la suerte de que me quiera ella, mejor, mi obligación es quererla. Por mi parte no hay más, quiero a mis hijos por igual".