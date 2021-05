Kiko Matamoros, como loco de contento con el embarazo de su hija Laura

MADRID, 12 (CHANCE)

Hace unas semanas se hablaba de una ruptura sentimental entre Laura Matamoros y Benji Aparicio y hace unas horas, la revista ¡HOLA! confirmaba en exclusiva que la hija del colaborador de televisión estaba embarazada de su segundo hijo. Una noticia que hacía saltar todas las alarmas, pero que parece que ha unido de nuevo a la pareja y todos los miembros de la familia no pueden estar más contentos.

Hemos hablado con Kiko Matamoros y nos ha confesado que él: "Sabía todo lo que estaba pasando por eso estaba muy tranquilo y muy contento", por eso asegura los rumores de crisis sentimental le han debido hacer daño a su hija: "Supongo que no le ha hecho feliz, pero está bien, feliz, muy contenta y están todos muy bien".

En cuanto a esta nueva oportunidad de su hija Laura, Kiko asegura que: "No sé si es la segunda o la tercera, yo creo que es la segunda, por qué no, claro que sí" y el colaborador tiene claro que las diferencias que tienen pueden solucionarlas: "Yo creo que sí se pueden arreglar, yo tenía la sensación de que no era la ruptura definitiva. A mí Benji me gusta, le tengo mucho cariño y conozco a su familia desde que era un crío".

Sobre el nuevo embarazo de su hija Laura Matamoros, Kiko se ha mostrado muy contento y confiesa que le da igual lo que venga: "A mí me da igual, prefiero niño porque como yo he tenido muchas niñas me hace mucha ilusión, pero me da igual que sea niño o niña. Como abuelo de Matías soy un abuelo orgulloso, me divierto mucho con él y me lo paso como un enano".

Tras haber existido rumores también de crisis sentimental con su pareja Marta López, Kiko confiesa que para nada son ciertos y asegura que en un futuro, más cercano que lejano, quiere formar una familia con ella: "Yo quiero tener un hijo, pero será más adelante y crisis ninguna, no sé dónde ha salido eso".