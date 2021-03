Kiko Matamoros confiesa cómo se encuentra tras hacerse pública su guerra con Makoke

MADRID, 10 (CHANCE)

Makoke denunció hace unas semanas a su exmarido, Kiko Matamoros, por amenazas y esto mismo ha desencadenado una nueva polémica en los platós de televisión. Kiko Matamoros aseguraba el lunes en 'Sálvame Diario' que: "Se hicieron las diligencias pertinentes y el jefe de policía dijo que me pusieran en libertad. Se fijó una vista rápida para el jueves, no pudo ser y se cambió de juzgado y se hizo el viernes. La fiscalía ha solicitado una serie de pruebas y están pendientes de que el juzgado Número 2 de Pozuelo resuelva si hay juicio o se archiva".

Y hoy, el colaborador de televisión ha asegurado que: "Hay cosas muy turbias en todo esto, no me queda claro por qué denuncia en la Guardia Civil de Majadahonda cuando puede ir a la de Pozuelo, no sé qué interés había de que esto se hiciera público. Al programa 'Viva la vida' se le comunicó que yo estaba durmiendo en el calabozo, esa era la pretensión que tenían. No sé quién avisa a los paparazzis, yo desde luego no".

Pero es que no solamente existe esa denuncia, así lo ha explicado Kiko Matamoros, ya que hay otro procedimiento que se ha abierto tras, supuestamente, haberse declarado insolvente, algo que él niega: "Soy objeto de una campaña de desprestigio personal o de un intento de campaña de desprestigio personal y profesional. Hay una serie de acciones que actúan tres personas que están destinadas a causarme el mayor daño posible. Hay una denuncia en la que se me acusa de insolvencia punible, quiere decir que yo me he declarado insolvente, que no lo he hecho y que podría estar recibiendo unos emolumentos que no declaro. Estoy muy tranquilo en ese sentido, lo que ha pasado es que en este momento estoy en situación de investigado, no hay ninguna petición, pero también investigan a la que fuera mi pareja. En la agencia tributaria consta un documento notarial en el que yo tengo un compromiso con la que fue mi pareja, con lo que tendría que devolverme una cantidad de dinero en el momento que la venda, por lo tanto Hacienda es absolutamente conocedora de ese hecho y podría embargar mis derechos, en todo caso".

Sus asesores le han aconsejado a Kiko Matamoros que no haga más declaraciones públicas sobre Makoke, al menos que no de todos los detalles de todos los problemas que tiene abiertos con su exmujer.