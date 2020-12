Kiko Matamoros, cumpleaños en familia con Laura y Diego pero con la llamativa ausencia de su hija Anita

MADRID, 28 (CHANCE)

Tras un año muy complicado en el que ha tenido que lidiar con importantes problemas de salud, Kiko Matamoros no ha desaprovechado la oportunidad de celebrar su 64 cumpleaños con una cena en familia muy especial. Como no podía ser de otra forma, el colaborador de 'Sálvame' acudió a uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid para reunirse con sus hijos Diego y Laura, que quisieron estar al lado de su padre en el día de su cumpleaños.

Al igual que Kiko con Marta López, la influencer y su hermano también acudieron a la cita con sus respectivas parejas, Benji Aparicio y Carla Barber, que demostraron que son uno más en la familia. Con la ausencia marcada de Anita Matamoros de la que ninguno quiso hablar, el colaborador manifestó una vez más que la relación con su hija no pasa por su mejor momento.

- CHANCE: Kiko felicidades, 64 tacos, estás hecho un bellezón.

- KIKO: Claro.

- CH: Por ti no pasan los años.

- KIKO: No solo pasan, sino que además dejan huella.

- CH: Marta un día muy especial, no.

- MARTA: Sí.

- CH: Se puede revelar qué le has regalado.

- MARTA: Un viaje.

- CH: ¿Dónde?

- MARTA: Sorpresa y cuando se pueda hacer algo más que estar en el hotel.

- CH: Qué deseo has pedido al soplar las velas.

- KIKO: Ya he soplado dos velas más, dos tartas así que a ver si se cumplen, muchos deseos.

- CH: ¿Un cumpleaños feliz, pero de un año duro?

- KIKO: Un año difícil pero muy positivo, difícil y complicado para todos, creo que tenemos que sacar lo positivo de todo esto, de todas las experiencias, las personales y la generales que para eso estamos aquí, para aprender y para crecer.

- CH: Marta compartes conmigo que no pasan los años por él.

- MARTA: Creo que está mejor que hace 20 años.

- CH: Un año muy difícil para ti Kiko, tuviste que ser intervenido quirúrgicamente, has podido con todo.

- KIKO: Bueno han podido los médicos y la medicina que afortunadamente para eso está, si hubiera sido hace unos años no lo había contado, pero bien, muy contento de cómo han evolucionado las cosas y con muchas ganas de vivir, disfrutar y de estar con mi gente.

- CH: Hemos visto la felicitación de Laura, preciosa, que tu nieto te llama bello.

- KIKO: Me llama bello por abuelo, al principio no lo pronunciaba bien y me he quedado con eso, lo que suele pasar.

- CH: Estáis muy unidos.

- KIKO: Estamos todos muy bien.

- CH: ¿Anita te ha felicitado?

- KIKO: Muchas gracias y buenas noches. No voy a hablar de mi hija.

Demostrando el buen momento por el que están pasando como padre e hija, Laura saludó con dos besos muy cariñosos a su padre cuando llegó a la puerta del restaurante donde también estaba Marta. Tras varias horas en el interior, la familia al completo salió a la calle para marcharse de regreso a casa cumpliendo con el toque de queda establecido en la ciudad.

Con mucho sentido del humor, Kiko se tomó a broma la pregunta sobre ampliar la familia. "Eso va a ser imposible. Tampoco me importa. Si son dos de golpe mejor" comentó el colaborador entre risas. En cuanto a una posible boda con Marta para el 2021, Kiko explica: "Es lo que digo que si la pandemia y eso nos lo permite y se puede tener tiempo para organizarlo y eso sí que es mi deseo". Feliz por poder reunirse con sus hijos en el día de su cumpleaños, el madrileño desveló sus regalos en una fecha tan especial: "Cosillas, sobre todo su compañía".

Acabando con los rumores sobre un posible distanciamiento entre ellos, Carla Barber y Diego Matamoros compartieron muestras de cariño y complicidad de camino a casa caminando por una de las calles principales de la ciudad, felices tras celebrar el cumpleaños de su padre, con quien por fin ha dejado atrás definitivamente los desencuentros públicos y con quien atraviesa uno de sus mejores momentos.