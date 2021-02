Kiko Matamoros desvela a quién invitará a su boda

MADRID, 19 (CHANCE)

Llevamos semanas hablando de una posible boda entre Marta López y Kiko Matamoros. Recordemos que el colaborador de televisión ha afirmado en más de una ocasión públicamente lo enamorado que está de su chica y de las ganas que tiene de darse el 'Sí, quiero' con ella ya que, como la diferencia de edad que hay entre ellos es importante, se trata de hacerlo cuanto antes para poder disfrutar juntos el máximo de tiempo posible.

Hoy en 'Sálvame Diario' Kiko Matamoros ha desvelado el nombre de los compañeros de programa que no asistirán a su boda y lo cierto es que nos ha sorprendido bastante que entre ellos esté el nombre de Belén Esteban, con la que últimamente tenía muy buena relación.

El vídeo del día Feijóo apuesta por unir “lo que estaba unido” sobre PP y Cs

Pero no es la única que está en la lista de las personas que no asistirán al compromiso, la lista completa es la siguiente: "Gustavo González, Antonio Montero, Anabel Pantoja, Laura Fa y Kiko Jiménez". Aunque el colaborador también ha mostrado algunas dudas, ya que ha asegurado que no sabe qué hará con Alonso Caparrós y Carmen Borrego.